Egyáltalán nem tért még magához a magyar vendéglátás: sokan bizakodnak, de a drágulás itt is kegyetlen

2022 januárjában erősen indítottak a vendéglők, több mint másfélszeres volt a vendégek rendeléseinek megugrása az előző évihez képest, de a járvány előtti piac tizede még hiányzik. De ez azért már sokkal kisebb elmaradás, mint a 2021-e esztendőben mért. Volt persze drágulás is, ami nem éppen kedvcsináló sehol sem - állítja egy friss elemzés.

2022 januárjára úgy fordultak a vendéglők, hogy 2021-ben piacuk ötöde még mindig hiányzott a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. A többi szolgáltatáshoz hasonlóan 2021 második félévében már erősödött a piacuk, decemberben már 10% alatt volt az elmaradásuk a járvány előttihez képest. De gondjaikból nem lett kevesebb, őket is sújtotta a drágulás és a munkaerő hiánya - írja elemzésében a blokkk.com.

2022 első hónapjában ugyan több mint másfélszeresére ugrott az éttermekben rendelt és felszolgált, vagy haza szállíttatott étek-, italféleségek mennyisége, a járvány előtti szinttől viszont még elmaradt a vendéglős piac. Igaz, az elmaradás már kisebb volt, hasonlóan, mint decemberben.

A nagy zuhanás 2020 márciusától indult, így igazából a 2020 év eleje is járvány előtti időszaknak számít. De ez nem változtat azon, hogy az év első hónapját mérlegre dobva volt még elmaradása a vendéglátásnak. A döntő ok pedig a külföldi vendégek elmaradása. A járványkorlátozások feloldása ugyanakkor kedvezőbb kilátásokat vetít előre, beindulhat például a fesztiválturizmus is. Csak az ukrán helyzet ne hozzon kellemetlen meglepetést a turizmusban.

Drágulás az étteremben is volt

2022 januárjában 11,2%-kal, februárban 12,4%-kal emelkedtek a vendéglős árak (éttermi étkezésé) az előző évihez képest.

Ez egy százalékkal nagyobb volt az élelmiszerek átlagos drágulásánál. A korábbi években 6-7%-kal kényszerültek a fizető pincérek vastagabban nyomni a ceruzájukat. Mindez pedig rányomta bélyegét a mennyiségben mért változásokra (volumen), hiszen végül a vendég - bár nyilván alaposan megnézi az étlap jobb oldalát is - adagot és korsó, vagy éppen pohárnyi, esetleg üveg italféleséget rendel. És hiába hagy ott több pénzt, kevesebbet kap érte. Mindenhol máshol is persze - zárul a blokkk.com elemzése.