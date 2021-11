Egyre több magyar indít ilyen vállalkozást: belenyúltak a tutiba?

Továbbra is meredeken emelkedik az egyéni vállalkozók száma Magyarországon, az év eleji KATA szigorítások és a koronavírus járvány ellenére.

Az elmúlt bő másfél évben több mint 130 ezer új egyéni vállalkozó lépett a hazai piacra, és ha a trend folytatódik, év végére már közel 600 ezer egyéni vállalkozó is működhet Magyarországon.

A KATA adózási szabályok sokat szigorodtak 2021 elejétől, többek között a színlelt alvállalkozói kapcsolatok és a KATA szabályozással történő visszaélések érdekében a jogalkotók szigorították a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket, illetve az egy kifizetőtől érkező 3 millió Ft feletti megbízások adózását, valamint a külföldi kifizetőtől érkező bevételek adózását.

A módosítás fogadtatása elég vegyes volt, a gazdaságfehérítési szándék mellett ugyanis egyes tevékenységi köröknél valóban előfordultak 3 millió Ft feletti kifizetések akkor is, ha nem rejtett munkavállalásról volt szó, illetve ez igen komoly adminisztrációs terhet rakott a kifizetőkre. Összességében azonban a KATA-soknak új idők jöttek 2021-től, és volt rá esély, hogy a KATA adózási forma népszerűsége jelentősen csökkenni fog.

Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az egyéni vállalkozók száma 2021 során folyamatosan emelkedett, a korábbi évek tendenciája egyáltalán nem tört meg, sőt napjainkban is hónapról hónapra 6-7 ezer új egyéni vállalkozó lép piacra. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden egyéni vállalkozó választott KATA adózási formát, ugyanakkor az egyéni vállalkozói forma a KATA adózási forma bevezetése óta éli újra fénykorát, az egyéni vállalkozók számának robbanásszerű növekedése jelentős részben a KATA szabályozásnak köszönhető.

Jelenleg mintegy 580 ezer egyéni vállalkozó működik a hazai gazdaságban, és év végére a számuk megközelítheti a 600 ezret is. A nagyságrend akkor igazán látványos, ha hozzávesszük, hogy a társas vállalkozások száma jelenleg 530 ezer körül van, tehát az egyéni vállalkozók száma az elmúlt két évben nemcsak hogy beérte, de messze meg is haladta a társas vállalkozások számát.

A növekedésnek több összetevője is van. Egyrészt a KATA adózási forma még a jelenlegi formájában is igen kedvező formának számít, sokakat nem is érint a szigorítás, vagy ha érint is, még a plusz terhekkel együtt is kedvezőbb az alternatív formáknál. Másodrészt a koronavírus járvány hatására sokan kényszerültek új vállalkozói pályára, amely szintén növelte az újonnan induló egyéni vállalkozók számát. Harmadrészt pont a 2021-es szabályozás is indukálhat új egyéni vállalkozókat a szürkegazdasági rétegben, ha a limitek kijátszását új alternatív egyéni vállalkozók bevonásával igyekszik megoldani valaki. Ez utóbbi ugyanakkor vélhetően nagy tömegeket nem mozgat meg, mert a kiskapuk ilyen módon történő további kijátszása már adminisztrációs szempontból sem egyszerű művelet, illetve új üzleti kockázatok is felmerülnek új egyéni vállalkozók bevonásánál.

Az egyéni vállalkozások népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy viszonylag könnyű szüneteltetni a tevékenységet hosszabb-rövidebb időszakokra. A nagy egyéni vállalkozói bázist ugyanakkor nem a szüneteltetett tevékenységű vállalkozók adják, sőt a szüneteltetők száma csökkenő pályán mozog. Jelenleg mintegy 92 ezer egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, míg a koronavírus első hulláma alatt közel 110 ezer volt a szüneteltetők száma.

Ágazati eloszlást vizsgálva több szektorban is több mint 10 százalékot nőtt az egyéni vállalkozók száma 2020 eleje óta. A legmagasabb a növekedés a szállítás, raktározás területen, de nagyon sok az új építőipari egyéni vállalkozó is, illetve az infokommunikációs szektorban is dinamikus a növekedés.

Területi kitekintésben is elég nagy különbségek láthatók. Míg Budapesten, Pest és Fejér megyében 10 százalék körüli egyéni vállalkozó szám növekedés látható 2020 eleje óta, addig Heves és Vas megyében alig 5 százalék a növekmény.

Végezetül nem szabad elfelejteni, hogy az egyéni vállalkozói létnek a kedvező adózás mellett vannak árnyoldalai is. A munkavállalókkal történő összehasonlítás esetén az alkalmazottak alapvetően nagyobb védettséget élveznek a társadalomban, mint a szabadabb egyéni vállalkozók, míg a társas vállalkozásokkal történő összehasonlításban az egyéni vállalkozások stabilitása, üzleti érdekérvényesítő ereje alacsony.

Ezt jól tükrözi az is, hogy az új egyéni vállalkozók magas száma mellett tömeges a megszűnő egyéni vállalkozók száma is. Ez elmúlt hónapok adatai alapján átlagban havi 4 ezer egyéni vállalkozás szűnik meg, ami ugyan elmarad az új egyéni vállalkozók számától, de attól még rendkívül magas. Összességében az egyéni vállalkozói rétegben tehát rendkívül magas a fluktuáció, az egyéni vállalkozók induláskori várható élettartama igen alacsony.