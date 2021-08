Meg sem kottyant a pesti luxusiparnak a válság: így vásárolgattak a szupergazdagok

Zólyomi Zsolt az egyetlen Közép-európai „orr”, szebben fogalmazva parfümőr, a Versailles-i Parfümakadémián végzett. 2008-ban nyitotta meg első üzletét a belvárosi Cukor utcában, majd a Fashion Street-en, pár éve pedig Budán, a MOM Parkban is megjelent. A Pénzcentrum a luxusipar jelenéről és jövő trendjeiről kérdezte.

Pénzcentrum: Mitől egyedi a Zólyomi Zsolt márka?

Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt 13 évben – amióta megnyitottam az első “Le Parfum” parfümériámat a Belvárosban – a Váci utca-Fashion street-Andrássy út „divattengelyen” számos világmárka nyitott, majd zárt be, pénzügyi világválság és pandémia söpört végig rajtunk. Mi pedig azóta is itt vagyunk. Európában is unikális az a koncepció, hogy egy parfümériában egy „orr” nyújt személyes parfümtanácsadást, vagy időpontegyeztetés után akár Ő maga szolgálja ki a vevőit. Ez a megközelítés része az alapfilozófiánknak. Ezenfelül nálam a Tesco szatyros nyugdíjasnéni is ugyanazt a kiszolgálást kapja, mint Eva Mendes. Ez utóbbi menedzsere majdnem leejtette a telefonját, amikor a világsztár által meghatározott időpont nekem többször nem felelt meg. Aztán másodszor akkor, amikor a megbeszélt 20 perc helyett, másfél órát töltött nálunk, és szinte barátok lettünk. Közhely - de sajnos Magyarországon még ritkaságszámba megy - hogy a luxustermékek mellé luxus élményt kis ell adni, mert ezek csak együtt működnek. A 21. században kevés, ha a drága, márkás árut odanyújtod a kedves vevőnek a pulton át. A kollégák felvételénél nálam nyilván alap a megfelelő „orr”, de legalább ilyen fontos egyfajta természetes kedvesség, báj és nyitottság, az emberekre való kíváncsiság is. És természetesen ismerni kell az iparágat, a termékeket, a trendeket.

Mit változtatott meg a járvány a luxusiparban?

Természetesen ez az iparág is hatalmas turbulenciának volt/van kitéve. Az ellátási láncok problémáit, a logisztika bizonytalanságát, bizonyos alapanyagok hiányát mi is megéreztük. Van olyan termékem, amire 1,5 éve várok. De a szükség nagy úr: a klasszikus luxusretail ipar döntő része percek alatt átállt az online eladásra. Netes tanácsadás, virtuális ruhapróbák, próbafülkék jöttek létre. Előnyben voltak azok, akiknek már megvolt az infrastruktúrájuk, például a Burberry, mert ők jó ideje a fiatalokat veszik célba.

Most is beigazolódott a közhely, hogy a luxusipar válságálló, a gazdagok és szupergazdagok játékszere nem rendül meg, ugyanis még jelentős időszakos vagyonvesztés esetén is milliárdosok, milliomosok maradnak. Az újranyitás után pedig azonnal visszapattant a forgalom. Kínában a karantén feloldása utáni 24 órában az emberek szinte „kifosztották” az egyik Hermès áruházat, egy nap alatt 800 millió forintos (!) forgalmat generálva.

Mik a trendek ma a divatvilágban?

Már nem trendek vannak, hanem influencerek vezette vásárlás. A napokban volt itt a hotelben két olasz fiú, akik több ezres követőtábort hoztak létre az Instagram-on, azzal, hogy luxushoteleket látogatnak és „tesztelnek”. Az új vevők – természetesen elsősorban a fiatalok – Ő utánuk mennek. Aki konzervatív marad - az alapjában nagyon is „ókonzervatív” természetű - luxusiparban, az rövid időn belül meg fog halni. Egyszerű biológia: kihalnak a vevői, mert az új generáció nem ezekre gerjed. Ma már nincs márkahűség, Elon Must és Mark Zuckerberg is Nike/Converse cipőben és egyszerű pólókban mászkál. Egy új brand esetében ma az a legfontosabb, hogy a social mediában (elsősorban az Instán) jól fotózható legyen. Ez a Savile Row-ra (az angol arisztokrácia tradicionális úriszabó utcája/központja) is érvényes.

Természetesen nagyon érzékeny határról beszélünk, mert egy luxusmárka könnyen elvesztheti az identitását, ha túl gyorsan, drasztikusan vált. Ez az időszak azonban kedvez a bátor kísérletezőknek is.

Nina Ricci dédunokája olyan termékkel robbant be a parfüm világába, aminek semmi köze a százéves családi tradícióhoz. Brandje, ami a – nagyon nem szokványos – „Juliette Has A Gun” nevet viseli, tökéletes niche termék, szinte szétfeszíti ezt a konzervatív világot. Most éppen egy fantasztikus, körte illatú parfümöt dobott piacra, de a legnagyobb dobása és bestsellere a bőrünkre sikító erotikát rétegző, egyetlen nemallergizáló, ám dögös animális molekulát tartalmazó, szemtelenül Not A Perfume-nek nevezett minimalista illata. A Frapin konyakcég pedig a konyakuk aromájára hajazó luxusparfümmel jelent meg. Rájöttek, hogy a mai „fiatal hipszter gazdagok” nem nagyon isznak konyakot, őket más termékkel kell megcélozni és becserkészni.

Ti hogy vészeltétek át a válságot?

Érdekes - és logikus - jelenség volt, hogy a pandémia alatt sokan azért tértek be hozzánk, hogy leteszteljék: megmaradt-e a szaglásuk. De ők nem vásároltak. Így a mi utunk is a social media lett. Személy szerint nem gondoltam, hogy ez bejön, mert régivágású, a személyes tanácsadásban, találkozásokban, élményekben hiszek. Kolléganőim unszolására szerveztünk egy online beszélgetést. Előtte elküldtünk egy hat darabos termékmintát és később egy exkluzív teát, vagy koktélt is mellé, hogy teljes gourmet élményt adhassunk. Az „eseményen” a vendégek így interaktívan élték át az illatokat, majd erről közösen beszélgettünk. Nagy meglepetés volt számomra, hogy ezzel az előadássorozattal mára ezres nagyságrendű hallgatóságot értünk el. Igazi közösségépítés is lett ez, sokan otthon kiöltöztek, kisminkelték magukat az online eventre. Annyira belelkesedtem, hogy ezt a formát biztosan folytatni fogjuk. A trendek helyét pedig a parfümkészítésben is átveszi az egyediség, a személyre szabottság. Én jó ideje ezt az utat járom, a személyes parfümtanácsadás mellett custom-made parfümöket készítek a megbízóimnak.

Az egyéni igényeken kívül milyen lehetőségek vannak a parfümiparban?

Szerencsére eldördült a startpisztoly az események terén. Céges, állami, kulturális rendezvények, megnyitók, divatbemutatók illatosítását csinálom. Itthon én kreáltam meg a közelmúltban megnyílt Matild palota, vagy a leendő Dubai Világkiállítás magyar pavilonjának illatát. Saját illatot fejlesztek egy nagybank számára is. Ezenkívül a világ számos pontján dolgozom, az életem fele így repülőtereken telik, örülök, hogy újranyitott a világ.