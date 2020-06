Szabad az út: újabb magyar határátkelők nyílnak meg

Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kijevben az ukrán partnerével, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

A két miniszter azt követően beszélt újságírók előtt, hogy hét év kihagyás után ismét ülést tartott a magyar-ukrán gazdasági együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság. Az értekezlet megtartásáról a két miniszter jegyzőkönyvet írt alá. Az MTI kérdésére válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy a határátkelők a jelenlegi utazási szabályok fenntartása mellett nyílnak meg.

Kiemelte, hogy azért fontos ez, mert jelenleg az egyetlen nyitva tartó átkelőnél, Záhony és Csap között hosszú várokozás tapasztalható, és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének külön kérése és kezdeményezése volt Budapest felé a többi átkelő megnyitása is, amiről sikerült megállapodni az ukrán féllel. A technikai kérdésekről a határrendészeti szervek vezetői jelenleg egyeztetnek - tette hozzá a miniszter. Dmitro Kuleba elmondta, hogy a miniszteri találkozó egyik célja Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozójának előkészítése is volt egyben. Kérdésre válaszolva kifejtette: Kijev abban érdekelt, hogy a csúcstalálkozóra júliusban sor kerüljön, és a megbeszélés tartalmi legyen a két ország vezetői között.

Hozzátette, hogy a most aláírt jegyzőkönyv lesz az egyik alapja annak a memorandumnak, amelyet várhatóan a két vezető a csúcstalálkozón aláír majd. Szijjártó Péter fontosnak nevezte, hogy a kárpátaljai nemzeti közösség oktatási és nyelvhasználati jogait érintő vitákat a két ország civilizált mederben tartsa, és ne lehetetlenítsék el a más területeken való kétoldalú együttműködést. "A folyamatos párbeszéd keretében megállapodtunk abban, hogy az oktatási és a kisebbségi vegyes bizottság összeül a következő hetekben, és reméljük, hogy közelebb jutunk azoknak a kérdéseknek a megoldásához, amelyek a vitákat okozzák a két ország között" - jelentette ki a tárcavezető. Tájékoztatott arról, hogy a magyar Eximbanknál egy 62 millió dolláros hitelkeretet hoztak létre a magyar és ukrán vállalatok közti kereskedelmi kapcsolatok elősegítésére.

"Emellett fenntartjuk azt az 50 millió dolláros hitelkeretet, amelyet kárpátaljai útépítésekre ajánlottunk fel Ukrajnának" - tette hozzá. Sürgette a Nagyhódos és Nagypalád közötti átkelő megnyitása előtt álló bürokratikus akadályok elhárítását az ukrán fél részéről. Emlékeztetett arra, hogy az M3-as autópálya 2023-ra eléri az ukrán határt, és az ukrán fél ígérete szerint addigra az ő oldalukon is kiépül a gyorsforgalmi út. Ezenfelül magyar részről mindent elvégeztek ahhoz, hogy a beregsurányi átkelőn is elindulhasson a teherforgalom, valamint elkészültek a Záhony-Csap közötti Tisza-híd felújítási tervei is - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy Magyarország készen áll a közös árvízvédelmi feladatok ellátására a Tiszán. Egyúttal kifejezte együttérzését az elmúlt napokban Ukrajnában pusztító árvizek miatt, egyben felajánlotta Magyarország segítségét. (MTI)

