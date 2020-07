Használt autót vennél? Íme a legnépszerűbb modellek 1 millió alatt - ezt viszont ellenőrizni kell!

Érdekes kép tárul elénk, ha megvizsgáljuk, hogy az egyes márkák jellemzően mennyi idő alatt kelnek el. A statisztikákból például kiderül, hogy a legfeljebb 4 éves modelleknél 25 és 58 nap között változik az alvázszámmal hirdetett modellek eladási ideje, míg alvázszám nélkül 35 és 74 nap közötti eladhatóságot láthatunk. Az alvázszám megadása tehát mindenkinek hasznos lehet: az eladó gyorsabban értékesítheti autóját, a gondos vevő pedig megismerheti például a jármű biztosítási és káradatait is.

Akik autót kívánnak eladni, azok rendszerint minél gyorsabban szeretnék azt megtenni. Egy-egy használt autó eladhatóságát alapvetően annak keresettsége határozza meg, viszont a legnépszerűbb márkák esetén még az alvázszám megadása mellett is jelentős szórás látható - áll a Használtautó.hu elemzésében. Adataik szerint egy azonban biztos: minél fiatalabb és minél nagyobb értékű egy autó, annál fontosabb ez az adat.

Az alvázszám megadása így leginkább a fiatalabb, legfeljebb 4 éves jármű-korosztályban meghatározó: a vizsgált legnépszerűbb márkáknál alvázszám megadásával az átlagos eladási idő 37 nap, míg alvázszám nélkül 55 nap

A legnagyobb különbségeket Mitsubishi (40 nap), Citroen (31 nap), Fiat (24 nap), Ford és Hyundai (23-23 nap), valamint az Audi (14 nap) márkáknál regisztrálták, azaz ennyivel gyorsabban lehetett őket eladni az alvázszám megadásának köszönhetően

Az 5-9 éves korosztályban az alvázszám kihagyása a teljes átlag szerint csupán plusz 1 napot jelent. Ez alól kivételt képeznek azok a márkák, amelyeknél a hosszabb garanciaidő miatt fontos tényező, hogy még 4 éves koruk után is vezetett szervizkönyvük legyen. Ilyen például a Hyundai, a Kia vagy éppen a Renault is

A 10-14 éves korosztályban elenyésző az alvázszám megadásából származó előny

A 15 évesnél idősebb modelleknél pedig épp az alvázszám szerepeltetése miatt láthatunk magasabb eladási időt

A hazai piac rendkívüli árérzékenységét mutatja, hogy minél idősebb, azaz minél olcsóbb egy autó, annál hamarabb eladható. A 15 évnél idősebb, alvázszám nélkül hirdetett autóknál szinte biztos, hogy nem azért látható kisebb eladási idő, mert a vevők nem szeretnék ismerni azok előéletét. Inkább azért, mert az alvázszám nélkül hirdetett példányok sokszor még olcsóbbak. Ugyanis a vezetett szervizkönyv és a leinformálható járműmúlt is mind-mind értéknövelő tényezők, amiket nem mindig fizetnek meg a vevők. Azonban ez könnyen a szervizben elköltendő többletköltségeket jelenthet

- hangsúlyozta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

A bölcs vevő ezért minden esetben kíváncsi a kiszemelt autó előéletére, hiszen nem mindegy, hogy a vásárlás után milyen karbantartásokat kell elvégeztetni: csak a soron következőket, vagy rögtön mindent, ami a biztonságos üzemhez szükséges. Eladóként pedig minél több információt mutatunk meg az autónkból, annál jobban segítjük annak eladhatóságát.

Ezek a legnépszerűbb használt kocsik 1 millió alatt



Bár a koronavírus-járvány, illetve az azt követő, márciustól júniusig tartó válság-időszak rendesen hazavágta az autóbizniszt, mostanra már az látszik, hogy az emberek újra nekiláttak gépjármű igényük kielégítésének. Ráadásul a Pénzcentrum azt is megtudta, hogy bár sokan kifejezetten az 500 ezer forint alatti kocsikra lőnek, ezzel szemben, a jóval drágább, már inkább felső kategóriákba tartozó autókért is bődületesen nagy a kereslet. Na, de mi van a kettő között?

Olcsóság mindenek felett?

Lapunknak több kereskedő is megerősítette, bizony jócskán csak megnövekedett azon vásárlók száma, akik kifejezetten 500 ezer forintos használtautóra lőnek, mondván, mindegy, csak menjen. Ezzel egybevág egyébként a használtautó.hu friss elemzése is, melyben azt írták, hogy az elmúlt hónapok drasztikus visszaesése után a júniusi keresési számok már a tavalyi eredményeken is túlmutatnak: a hirtelen növekvő kereslet arányosan elsősorban az 500 ezer forintnál olcsóbb használt autókat érinti. Ennek pedig alapvetően két oka van:

nem csak a személyes városi mobilitás felértékelődése, de a

külföldi autós utazások elmaradása és a forint/euró váltószám is.

Ugyanerről a tendenciáról számolt be a Pénzcentrum megkeresésére a JóAutók.hu is, akik arról tájékoztattánk lapunkat, hogy

kereskedő partnereink felénk is megerősítették, hogy valóban létezik egy ilyen vásárlói réteg: akár “roncsközeli" állapotban is megveszik az autót, ha még legalább fél évig kitart a műszaki vizsgája és várhatóan üzemképes állapotban is marad, a megcélzott maximum ár fél millió forint környékén alakul. Most olyan járművek is könnyebben elkelnek, ahol a hirdető például motorcserét is feltüntetett - a lényeg, hogy a vevő az adott áron hozzájusson egy működőképes autóhoz.

Mondhatnánk, hogy ez logikus, de azért nem mindenki a legolcsóbb kategória nyulára szeretne lőni Magyarországon. Olyannyira nem, hogy e markáns csoporttal szemben is bőven akadnak olyan vásárlók, akik hajlandók többet fizetni a jobb minőségben lévő, fiatalabb járművekért.

Fontos azonban kiemelni, hogy a piac a JóAutók platformját nem a legolcsóbb, működőképesség határát adott esetben éppen hogy súroló autók meghirdetésére használja

- tájékoztatta lapunkat Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy "a piacon a legolcsóbb mellett a legdrágább kategória is dübörög, utóbbi azért, mert aki ebben a kategóriában keres, azt a recesszió kevésbé tartja vissza a vásárlástól. A középkategória az, ahol a forgalom erősen visszaesett, itt most a kivárás dominál."

A szakember szerint érdekes ezen felül az is, hogy most a lízinget is könnyebben bevállalják az emberek, a THM moratórium év végi lejártáig ugyanis kedvező és belátható feltételekkel juthatnak autóhoz. De most kapóra jöhet a személyi kölcsön is, hiszen akamatkedezmény itt is életben van, és a lízinggel szemben az autóhitelnél nem kell önerőt sem igazolnod. Nézzünk erre egy konkrétpéldát.

A Pénzcentrum Autóhitel kalkulátora segítségével megtalálhatod a számodra legmegfelelőbb konstrukciót. Érdemes egy helyen összehasonlítania bankok ajánlatát. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged 60 hónapos visszafizetés mellett, akkor választhatod a CIB Bank ajánlatát, ahol 7,7 százalékos THM (év végéig 5,88%) mellett havi 40 278 forintot kell fizetned. Ugyanezen feltételek mentén a Raiffeisen Bank 8,08 százalékos THM-mel (5,95) havi 40 227 forint lesz havonta a törlesztőd. A Budapest Bank 9,18 százalékos THM mellett havi 42 217 forintért ad oda 2 milliót egy használt verdára.

Most akkor kinek, mi kell?

Ahogy említettem, platformunkon a legolcsóbb, 500 ezer forint alatti tranzakciók kevésbé jellemzőek, keresőnk szűrőjében leggyakrabban az 500 ezer és 1 millió forintos minimumot állítják be a látogatók, a hozzájuk kapcsolódó maximumok leggyakoribb értéke pedig 1,5 és 2 millió forint

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Halász Bertalan, aki megosztotta velünk a portál júniusi top 5 keresett autóját is. Ezek sorrendben:

Skoda Octavia

Opel Astra

Ford Focus

Suzuki Swift

Volkswagen Golf

Érdemes egyébként ezzel a listával összehasonlítani a használatautók.hu kiadott listáját is, ahol sorrendben az 5 legkeresettebb, 500 ezer forint alatti modell szerepelt, amik a következők voltak:

Volkswagen Golf,

Opel Astra,

Volkswagen Passat,

Ford Focus

Skoda Octavia

