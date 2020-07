Érik a botrány a 9 órás iskolakezdés körül: kiakadtak a BKV-sok

Megdöbbentek a BKV-sok, hogy tőlük hivatalosan senki nem kérdezi meg, el tudják-e majd zökkenőmentesen szállítani a tanulókat reggel 9 órára is. Erről a tervről sem a cégvezetéssel, sem a szakszervezetekkel nem egyeztetett eddig a városvezetés, holott egy ilyen átállás nem kis szervezőmunkával jár, s már most tudni kellene, mire készüljenek a közlekedési cégnél, ha nem akarják, hogy totál káoszba fulladjon az átállás.

A BKV a főváros legfontosabb vállalata, tízezer munkavállalójával, mely egyben tízezer családot is jelent - írta a városvezetésnek egy közös levélben a cég három reprezentatív szakszervezete (Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapesti Közlekedési Szakszervezeti Szövetség és az Egységes Közlekedési Szakszervezet).

Úgy tűnik, a csúsztatott iskolakezdési terv ötletének kidolgozásakor a "sok bába közt elveszett a gyerek", azaz éppen a kulcsszerepet játszó BKV-nál nem kérdeztek meg senki hivatalosan, hogy mit szólnak a változtatási tervhez. Pedig van véleményük, sőt, tennivalójuk is jócskán ez ügyben, ezért is hívják fel magukra a főpolgármester figyelmét - derül ki az EKSZ közleményéből. Naszályi Gábor elnök hangsúlyozta, mindössze azt kérik a városvezetéstől, hogy személyes egyeztetésen tehessék fel a kérdéseiket és elmondhassák a 9 órai iskolakezdéssel kapcsolatos esetleges aggályaikat és tanácsaikat is.

