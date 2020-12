7 csodás hely Budapest közelében, ahol maszk nélkül kirándulhatsz

Csaknem egy hónapja vezették a kötelező maszkviselést közterületeken a tízezer főnél magasabb lélekszámú településeken, közben pedig a tél is megérkezett: az időjárás, a rövidülő nappalok és a maszk okozta kényelmetlenség sokakat visszatart attól, hogy tegyen egy sétát. Pedig nem csak a fizikai, hanem a lelki egészség megőrzése érdekében sem tanácsos a négy fal között gubbasztani. A Pénzcentrum ezért most összegyűjtött néhány helyet, amely a fővárosból könnyen megközelíthető, és még nem kötelező a maszkhasználat: azok számára, akiket csak ez tartana vissza a kimozdulástól.



A kötelező maszkviselés az egyik legalapvetőbb módszer a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a szociális távolságtartás és a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés mellett. November 11-én lépett életbe a korlátozás, hogy a 10 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken, így a fővárosban is kötelező közterületeken is viselni a maszkot. Azóta vannak kerületek, ahol ahogy kilép valaki az utcára, fel kell tennie a szájmaszkot. Ez az intézkedés sokaknak elveszi a kedvét a levegőzéstől, sétától, ami viszont a fizikai és mentális egészség megőrzése szempontjából is fontos lenne.

Az intézkedés bevezetése óta sok olyan önkormányzat is kötelezővé tette utcán is a maszkok hordását, ahol nem laknak 10 ezer főnél többen, de a vírus gyors ütemben terjed, ezért indokolt ez a plusz védekezés. Egyre kevesebb olyan hely van tehát az országban, ahol "büntetlenül" sétálhat az ember maszk nélkül.

Azok számára, akik már nagyon vágynak egy sétára a szabad levegőn, Pénzcentrum ezért most olyan településeket szedett listába, ahol még nem kötelező a maszkhordás, és autóval vagy tömegközlekedéssel egyaránt könnyen és gyorsan megközelíthetők Budapestről. Ezekben a kellemes kis falvakban, vagy kisebb városkákban érdemes tenni akár télen is egy sétát a friss levegőn:

Dunavarsány

Bár a lista többnyire községeket tartalmaz, Dunavarsány város, azonban lélekszáma nem éri el a 10 ezer főt. A Ráckevei-Dunától keletre, Budapesttől délre, mintegy 12 kilométerre fekszik, könnyen megközelíthető buszokkal, vonattal és autóval. Az üdülősoron is érdemes sétát tenni, a Duna festői szakasza télen is kellemes látvány, de ha valaki inkább a településen belül sétálna, felkeresheti a szobrokat, templomokat, vagy a Trianon-emlékparkot.

Kisoroszi

A Dunakanyarban található legfeljebb 1000 főt számláló faluból a Dunára is csodás kilátás nyílik, itt található továbbá a Cseres-tó is, amelynek partján télen is érdemes sétát tenni. A valamikor római erőd maradványait pedig a Pásztorkertben lehet megcsodálni.

Leányfalu



Szentendre felett, mindössze 27 kilométerre Budapesttől található a nagyjából 3700 főt számláló település. Amellett, hogy a Dunára is szép kilátás nyílik, az itt található az Árpád-házi Szent Erzsébet parkot, a Petőfi sétányt is érdemes körüljárni, illetve kívülről megnézni a község templomait.

A Dunakanyar - vagyis a Duna Esztergom és Budapest közötti szakasza - mentén rengeteg kisebb település van, amelyek közül szinte bárhol lehet tenni egy kellemes sétát, és megközelíteni is könnyű. Ilyenek Dömös, Pilismarót, Dunabogdány, Csobánka, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigemonostor, vagy a bal parton Zebegény, Kismaros, Verőce, Sződliget.

Mogyoród

Budapesttől 18 kilométerre található a Gödöllői-dombság egyik völgyében, tehát gyakorlatilag 5 percre fekszik a fővárostól, ennek ellenére hangulatában egy békés kis település maradt. Aki erre venné az irányt, annak érdemes megnéznie a mogyoródi pincesort, a főteret, és itt található a Szent László-kilátó és kápolna is. Felfedező útra lehet indulni a faluban továbbá felkutatva az út menti kereszteket, fülkeszobrokat, és a házakon elhelyezett kereszteket, amelyek a falu jellegzetességét adják.

Nagykovácsi

A Budai-hegység egyik völgyében fekvő község mindössze 15 kilométerre fekszik Budapest központjától, a II. és a XII. kerületből könnyen ki lehet ide ruccanni. A hegyektől körülölelt faluban egyébként sem ritka látvány a gyalogos vagy biciklis turista, hiszen sok turistaút vezet a közeli erdőkbe is innen. Itt található továbbá a Teleki-Tisza-kastély is, amely egy ősfás parkban áll.

Pilis...

A Pilisben rengeteg olyan kistelepülés található, amelyekben érdemes egy sétát tenni a szabadlevegőn, akár egy körutat is lehet tervezni, amely során felkeressük Pilisborosjenőt, Pilisszentivánt, Pilisszántót, Pilisszentkeresztet vagy Pilisszentlászlót.

Zsámbék

A Budapest agglomerációjában a Budakeszi járásban nagyjából 5500 főt számláló község a fővárostól 35 km-re található. Akinek itt lenne kedve tenni egy sétát, az ellátogathat a romtemplomhoz, amely a település egyik fő nevezetessége. Itt található továbbá a zsámbéki várkastély a török kúttal egyetemben, de tehetünk sétát a zárdakertben is, vagy megnézhetjük a 18. században épített vízimalom maradványait.

Zsámbék sem az egyetlen falu, ahol a környéken érdemes megállni: Pátyon is lehet tenni egy sétát a pincesoron, megnézni a kastélyt, a kilátót, Perbálón a sváb parasztházakat, vagy az ottani pincesort, vagy Tök település közelébe lévő templomromot.

A közterületi kötelező maszviselés mindenkinek egyformán érdeke, és a járvány terjedésének megállításához az egyik legfontosabb eszköz. Mindenkit arra buzdítunk, hogy a hatályban lévő szabályokat tartsa be - a távolságtartás, fertőtlenítés mellett.

Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a téli időszakban kialakulhat szezonális depresszió, és hogy a mentális és fizikai egészség megőrzéséhez is elengedhetetlen a szabad levegőn töltött idő. Nem szabad elveszíteni tehát a kedvet a sétától, annak ellenére, hogy sok helyen maszkot kell viselni. Ráadásul a kimozdulási, szórakozási lehetőségek szinte egytől egyig megszűntek a járvány okán, így ha valaki programra vágyik, akkor összekötheti a kellemest a hasznossal. Ezért érdemes egy kisebb kirándulást tenni a környéken, egybekötve sétával, tehát nem a négy fal között eltölteni a szabadidőt, hétvégét.

