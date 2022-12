Egyiptomi utazás 2023: erre készüljön, aki télből a nyárba menne

Mikor érdemes Egyiptomba utazni? Mikor a legolcsóbb Egyiptom? Mennyi pénzt vigyek Egyiptomba? Mennyibe kerül egy egyiptomi nyaralás? Mutatjuk, mi mindent érdemes tudni az afrikai országról, és mire kell készülni utazás előtt.

Az ókori Egyiptom időszámításunk előtt hosszú évezredeken keresztül virágzott, az egyik első civilizációnk. Ötezer évvel ezelőtt a papirusz földje és a lótusz vidéke hosszú keskeny országgá egyesült, amelyen a félisten-király, azaz a fáraó uralkodott – írja Joyce Tyldesley Egyiptom mítosza című munkájában. Az ezt követő háromezer év folyamán olyan kultúrát hozott létre, mely alapvetően meghatározta az emberiség fejlődésének nyomvonalát. Nem véletlen, hogy annyian éreznek különös vonzalmat az ősi titkok iránt, hiszen létünk értelmének megértése egyik alapvető emberi szükségletünk. Ám aki a forró kövek puszta látványán kívül többre is kíváncsi, aki arra vállalkozik, hogy nem csak nézi, de meg is érti ezt a világot, annak ez energiájába kerül, mélyebben, alaposabban el kell merülni a mitológia és a szimbólumok világában. Nem árulunk el nagy titkot: megéri.

Mikor érdemes Egyiptomba utazni?

Az, hogy mikor érdemes Egyiptomba utazni leginkább annak a függvénye, hogy mi a célunk: tengerparti pihenés, vagy kulturális körutazás, esetleg a kettő együtt? A Földközi tenger vizében elsősorban májustól októberig érdemes fürdeni, a Vörös-tengerben pedig november és április között legjobb a víz. Akit jobban érdekelnek a látnivalók, személyesen is megtapasztalná azt az erőt, melyek ezekből az ókori szobrokból árad, annak feltétlenül a késő őszi, téli időszakot javasoljuk, Asszuánban, Luxorban decemberben is felkúszhat 28-29 Celsius fokig a hőmérséklet. De szinte nincs olyan napja az évnek, amikor ne sütne a nap,

2019-ben, a Covid előtti utolsó békeévben 120 ezer honfitársunk kereste fel az afrikai országot, és az idén várhatóan közel hasonlóan sikeres évet zárnak: a három évvel ezelőtti eredmények 90 százalékát várják a hazai és az egyiptomi turisztikai szakemberek. Mind a négy nagy turisztikai régió más és más okokból izgalmas.

Időjárás Egyiptom

Egyiptom éghajlata száraz, forró, és a sivatag uralja. A téli időszak enyhe, a tengerparti területeken esőzésekkel, a nyári időszak pedig forró és száraz (májustól szeptemberig). A nappali hőmérséklet évszakonként, és az uralkodó szelek függvényében változik. Egyiptomban a leghidegebb hónap január, a legmelegebb pedig augusztus.

Mikor a legolcsóbb Egyiptom?

Erre a kérdésre nincs egzakt válasz, aki szervezett keretek között utazik, annak az ár nagyban függ attól, hogy mikor utazik, mikor tudja lefoglalni, arra hányan mennek.

Milyen jellegű gazdálkodást folytattak az Ókori Egyiptomban?

Egyiptom száraz sivatagos környezetben terült el, ahol az élet egyetlen forrása, a délről északi irányba folyó Nílus. Az áradások miatt felhalmozódott iszap termékeny talajt biztosított a folyó mentén, ahol zöld növényzet virágzott, ezért telepedhettek le itt és folytathattak sikeres öntözéses földművelést már az ókorban. A folyó mentén gátakat és öntözőcsatornákat építettek, árpát, búzát, kölest, illetve zöldségféléket és lent termesztettek. Ma sincs ez másképp, az Asszuáni alacsony gát (1902) és az Asszuáni-főgát (1970) megépítése után azonban kiszámíthatóbb lett az élet: a korábbi áradások megszűntek, folyamatosan lehetett öntözni a területet, egyenletes lett a vízjárás, a hajózás, ugyanakkor csökken a termésátlag, a természetes trágyázás elmaradása miatt.

Nílus vidéke

Mennyi pénzt vigyek Egyiptomba?

Beutazáskor 25 dollár a vízumigénylés díja, ezt kizárólag dollárban és készpénzben kérik. Ezen felül a szállodákban fizethetünk kártyával, a biztonságos külföldi kártyahasználatról itt írtunk részletesen, feltétlenül olvasd el utazás előtt! Az egyiptomi bazárban is felajánlják ma már a plastic money- val való fizetés lehetőségét, ám ott inkább a készpénzt szeretik, az egyiptomi fontot, a dollárt és az eurót.

Aki járt már arab országban, az tudja, hogy konkrét ára kevés helyen van a termékekének, az első számú szabály, hogy alkudni kell! Ez egy európai léleknek először furcsa lehet, de pár nap alatt bele lehet jönni, az igazán ügyesek még élvezni is fogják,mindenesetre megsértődni nem szabad. Egy fontos szabály van, ha egy összeget kimondunk, azt már nem szívhatjuk vissza, azt meg kell adni! Félni egyébként az árusoktól nem kell, lehet, hogy követik a kiszemelt vásárlót egy darabig, ám amennyiben nem akarunk vásárolni, ne álljunk szóba velük, rájuk se nézzük, az működik! Ha pedig vásárolnánk szuvenírt, lazuljunk bele a szituációba, és fogadjunk el egy pohár mentateát vagy hibiszkuszt.

De visszatérve a fő kérdésre, az, hogy mennyi pénzt vigyünk magunkkal Egyiptomba: ez elsősorban attól függ, milyen formában utazunk, egyénileg vagy szervezetten, ott milyen ellátásban részesülünk, illetve mennyit szándékozunk költeni – ez pedig csakis a saját alkudozási képességeinktől függ. Emellett figyeljünk még arra is, hogy a nevezetességek is belépődíj megfizetése mellett látogathatóak, ez jelenleg 200-300 egyiptomi font közötti összegbe kerül, amit 16-tal kell szorozni ahhoz, hogy megkapjuk az árat forintban. Amennyiben csoporttal utazunk, előfordulhat elvisznek bennünket egy-egy műhelybemutatóra, ahol parfümöt, illóolajokat, papiruszt vagy alabástrom szobrokat készítenek és kínálnak eladásra – nem mindenkinek való a bazári alkudozás. Ez néha lehet kellemetlen, de nem érdemes megsértődni, fogadjuk el, hogy része a turizmusnak, legfeljebb nem vásárolunk semmit, csak nézelődünk. Szállodákban, éttermekben is szoktak borravalót adni a turisták, pro tipp: nem helyi, külföldi fémpénzt inkább ne adjunk ilyenkor, hiszen az ottaniak azzal nem tudnak mit kezdeni.

Élet Egyiptomban

Egyiptomot évek óta politikai zavargások rázzák, melyek a gazdaságra is hatással vannak. 2011. január 25-én az egyiptomiak tiltakozni kezdtek a Hoszni Mubarak akkori elnök által elkövetett rendőri brutalitás ellen, a lemondását követelték. A tiltakozásokra a fegyveres erők erőszakkal válaszoltak, ami további zavargásokhoz és fosztogatásokhoz vezetett. Végül több száz egyiptomi vesztette életét, és több mint 6000-en megsebesültek. Mubarak lemondása és a Muzulmán Testvériség hatalomátvétele után 2012-ben Mohamed Morszit választották elnökké. Egy évvel később a tüntetések után őt is megbuktatták, és bebörtönözték. A jelenlegi elnök, Abdel Fattah esz-Szíszi részt vett Morszi megbuktatásában, és 2014 júniusában lépett hivatalba. Szíszi számos gazdasági reformot vezetett be, de nem sikerült stabilizálni Egyiptom gazdaságát.

2017-ben az egyiptomi inflációs ráta a 2016-os 10,2 százalékról több mint kétszeresére, 23,5 százalékra szökött fel. Azóta az infláció csak lassan állt helyre, bár a mostani előrejelzések szerint a jövőben tíz százalék alatt fog kiegyenlítődni. Nagyjából ugyanebben az évben Egyiptom GDP-je 240 milliárd dollár alá esett, ami történelmi mélypontnak számít. A munkanélküliség, egy másik kulcsfontosságú mutató, folyamatosan 12-13 százalék között mozgott. Mindezek következtében az államadósság is drámaian megnőtt az elmúlt években – írja a Statista. A turizmus az ország egyik legfontosabb ágazata: közvetlenül vagy közvetve 8 millió egyiptominak ad munkát, ami a 104 milliós lakosságnak egy jelentős része. Azonban a turizmus nem csak a munkalehetőség szempontjából fontos, de az egyik leggyorsabb bevételi forrás, ráadásul az odaérkezők sok esetben erősebb devizát visznek magukkal.

Egyiptom utazás 2023

Mindezekkel együtt Egyiptom egy biztonságos ország, ahol kiemelten figyelnek a turistákra, főleg a korábbi szélsőségek által elkövetett merényletek után. Ma már egyetlen turistalátványosságot sem közelíthetünk meg teljes átvilágítás nélkül. A fegyveres őröktől félni nem kell, a mi védelmünk érdekében vannak jelen mindenhol. Ennek ellenére az egyéni utazással szemben inkább a szervezett formát tudjuk ajánlani, bármennyire jó beszélünk is angolul, bármennyire jól tájékozódunk is, teljesen átlagos európai utazóként jobban járunk.

Magyar állampolgárok vízummal léphetnek be Egyiptom területére. Online vagy magyar állampolgárként bármelyik egyiptomi nemzetközi reptéren is igényelhetünk érkezéskor vízumot. Ennek ára 25 amerikai dollár, melyet csak és kizárólag készpénzben fizethetünk ki.

Magyarország Nagykövetsége Kairóban minden magyar állampolgár számára elérhető az év 365 napján, a nap 24 órájában.

Cím: 29, Mohamed Mazhar St., Zamalek, Cairo, Egypt 11211

Telefon: 2735 8634, 2737 0019

Email mission.cai@mfa.gov.hu

Misszióvezető: Kovács András

Az Egyiptomi Turisztikai Minisztérium forró vonala: 19654, a rendőrség száma 122, a mentőké 123, a tűzoltóké 180.

A fáraó átka

Tulajdonképpen egy emésztőrendszeri megbetegedés a fáraó átka, kiváltó oka elsősorban az egyiptomi ételek eltérő baktériumflórája. Megijedni nem kell tőle, van rá gyógyszer, Antinal, már egy tabletta után is enyhülnek a tünetek, azonban itthon nem lehet kapni, csak kint.

Mennyibe kerül egy egyiptomi nyaralás?

Hogy mennyibe kerül egy Egyiptomi nyaralás, attól függ, merre megyünk, milyen élményekre vágyunk. Az biztos, hogy ár-érték arányban az egyik legjobb Európához közeli úti cél. Már akár 160-170 ezer forintért is találhatunk utat egy fő részére, közeli időpontra, ám az átlagár 300-400 ezer forint között van. Persze minden az utazás időpontjától, az ellátás minőségétől függ, és attól mennyi extra programon veszünk részt. De jellemzően december végén jönnek ki az utazási irodák a jövő évi ajánlataikkal, így érdemes figyelemmel kísérni az előfoglalási ajánlatokat, ha igazán jó árat fognánk ki.

Egyiptom fővárosa

Egyiptom fővárosa Kairó, ami nem csak az ország, de az iszlám világ egyik legfontosabb csomópontja is. Megapolisz, népessége 20 millió fő, alapterülete 214 négyzetkilométer. Nem az ókorban, hanem később. 969-ben alapították. Egy modernebb és egy hagyományosabb városrészre tagolódik a belváros. A citadella Kairó egyik legfontosabb látványossága: három mecset található itt, köztük a lenyűgöző Mohamed Ali-mecset, emellett egy szekérmúzeum, egy hadtörténeti múzeum és egy kertészeti múzeum. Érdemes még megnézni az Operaházat, a Szent Barbara-templomot, a Felfüggesztett templomot és Ibn Túlún mecsetet, de ezek mellett még rengeteg a látnivaló, és természetesen kihagyhatatlanok a Gízai piramisok.

Egyiptom nevezetességei

Az évek során a régészeti felfedezések növekvő száma miatt az Egyiptomi Múzeumban már egyszerűen nem fértek el a feltárt leletek, ezért új múzeumokat terveztek, köztük a Nagy Egyiptomi Múzeumot és az Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeumát (NMEC). 2021. április 3-án Kairóban huszonkét, az ókori Egyiptom Újbirodalmának királyainak és királynőinek múmiáját szállítottak át a Tahrír téri Egyiptomi Múzeumból az Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeumába. A Golden Parade felvonulás annak demonstrálása volt a világ számára, hogy az egyiptomiak milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak civilizációjuknak, és az milyen elképesztő kincseket rejt nemcsak Egyiptom, hanem az egész világ számára. Az ókori egyiptomi civilizáció és a fáraók titkai mindig is ámulatba fogják ejteni a világot. Érdemes megnézni ezt a 14 perces összefoglalót, többet mond Egyiptom nevezetességeiről, mint a leírt szavak: