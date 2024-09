Itt a lista: településre lebontva mutatjuk, mikor várható a vízszint tetőzése a főbb gócpontokon

Az árvíz elleni védekezésben résztvevő önkormányzatoknak már most érdemes megtervezniük a figyelőszolgálatokat, hiszen a problémák nem a tetőzés időpontjával érnek véget - hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője az árvízvédelmi operatív törzs szerda reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

Kiderült, hogy a főbb árvízi gócpontokon mikor várható a tetőzés Magyarországon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője arra figyelmeztette az önkormányzatokat, hogy már most el kell kezdeniük a figyelőszolgálatok megszervezését, mivel az árvízi problémák nem érnek véget a tetőzéssel. Az árvízvédelmi operatív törzs szerdai ülésén, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, Láng István, az OVF főigazgatója hangsúlyozta, hogy a szivárgásból adódó, például roskadási és tönkremeneteli jelenségek később is jelentkezhetnek.

Kiemelte, hogy a tetőzést követően is rendkívül fontos lesz a figyelőszolgálatok fenntartása, hogy biztosítani lehessen a levonuló árhullám elleni védekezést.

Láng István ismertette, hogy a főbb gócpontokon mikorra várható a tetőzés:

a Lajtán csütörtökön

a Szigetköz alsó szakaszán csütörtök délután

Győrben csütörtök este

Komáromban péntek délelőtt

Esztergomban péntek éjjel

Vácon szombaton napközben

Budapesten pedig szombat délután vagy este

Valamint hangsúlyozta, hogy Győrben az árvízszint lényegesen alacsonyabb lesz, mint máshol, mivel a torkolati műtárgy sikeres üzemeltetésének köszönhetően itt több mint egy méterrel alacsonyabb a vízszint.

Az állami vezetés döntése értelmében maximálisan támogatják az önkormányzatok árvízvédelmi munkálatait, ideértve az ideiglenes védvonalak kiépítését is. Láng hozzátette, hogy minden olyan településre, amely önállóan védekezik, műszaki irányítókat küldtek, akik szakmai támogatást és útmutatást nyújtanak a helyi munkálatok során.

Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vezetője közölte, hogy jelenleg 47 településen folyik árvízvédelmi védekezés, de eddig nem volt szükség kitelepítésre.

Láng István a Lajta-menti szükségtározó megnyitásával kapcsolatban elmondta, hogy a döntést egyidejűleg hozták meg a szakértőkkel, és a tározót szerdán hajnali 1 órakor nyitották meg, így tehermentesítve a Lajtát. Hangsúlyozta, hogy a tározót nem lehet bármikor megnyitni, ezt az árhullám csúcsán kell megtenni, különben több kárt okozna, mint hasznot. A tározó kapacitása 45 órán keresztül elegendő az árhullám levonulásáig.

A Rábán és a Murán várható rekordárvizekkel kapcsolatban Láng kiemelte, hogy a klímaváltozás miatt nehéz pontos előrejelzéseket adni, mivel a ciklonok gyorsan változtatják a súlypontjukat. Bár korábban a Rábát és a Murát jelölték meg gócpontként, végül a Lajta és a Duna vízgyűjtőin hullott rekordmennyiségű csapadék. Hozzátette, hogy a Dunán két árhullám alakult ki, a második hullám Dévénynél utolérte az elsőt, ami lassítja az apadást.