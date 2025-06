Rengeteg magyar család menekül ide a pünkösdi hosszú hétvégén: tűt sem lehet majd leejteni

Pünkösdkor ismét a Balaton a sláger a belföldi utazók körében: Siófok vezeti a legnépszerűbb úti célok toplistáját, míg régiós bontásban a „magyar tenger” térsége adja a foglalások csaknem negyedét. A hosszú hétvégére jellemzően kétfős, kétéjszakás pihenéseket terveznek a magyar vendégek, akik leggyakrabban apartmanban, vendégházban vagy hotelben szállnak meg. A tíz legkedveltebb város között ott van Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred is, míg a legtöbben 70 ezer forint alatti szállásra költenek.

Jön a várva várt pünkösdi hosszú hétvége, amely idén három nap kikapcsolódást kínál június első felében. Sokan élnek is a lehetőséggel, hogy egy rövid belföldi nyaralással indítsák a nyarat: friss adatok szerint főként kétfős, kétéjszakás utazásokat terveznek a magyar vendégek. Az előrejelzések szerint kellemes, nyárias idő várható, a hőmérséklet többfelé 25 fok körül alakulhat, így ideális lesz a pihenésre és kirándulásra is. A legnépszerűbb úti cél idén is a Balaton, de számos más klasszikus belföldi kedvenc is előkelő helyen szerepel a foglalási toplistán.

Siófok vezeti a legnépszerűbb pünkösdi úti célok belföldi toplistáját a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A hosszú hétvégén a magyar vendégek továbbra is a klasszikus belföldi kedvenceket részesítik előnyben. Az aranyérmest Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követi. A toplistára még Budapest, Miskolc, holtversenyben Hévíz és Nyíregyháza, valamint Pécs és Sopron is felkerült.

A hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a Szallas.hu által közvetített vendégek körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak: az összes pünkösdi, belföldi foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól. A második helyen Észak-Alföld végzett 14,4%-kal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került (14,3%). A régiós toplistán Észak-Magyarország (10,8%) és a Nyugat-Dunántúl (10%) is előkelő helyet foglal el, de Budapest-Közép-Dunavidék térsége (9%) is jelentős vendégforgalomra készülhet. A kisebb, de még mindig jelentős részarányt képviselő desztinációk közé tartozik a Dél-Dunántúl (7%) és a Közép-Dunántúl (6,5%), míg a Tisza-tó környékét a foglalások 3,7%-ánál választották az utazók.

A portál előfoglalási adatai alapján a közelgő pünkösdi hosszú hétvégén a két éjszakás pihenések a leggyakoribbak, az eddigi foglalások 48%-ával. Az egynapos kiruccanások (26,5%) és a hároméjszakás utazások aránya (22,7%) hasonlóan alakul. A portál adatai szerint a foglalások fele kétfős pihenés. A legkeresettebbek az apartmanok (31%), de jelentős az érdeklődés a vendégházak (26%), a hotelek (25%) és a panziók (14%) iránt is, míg egyéb szállástípust a foglalások 4 százalékánál választottak. A Szallas.hu adatai azt mutatják, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére szóló belföldi foglalások több mint felénél (56%) 70 ezer forint alatt költenek szállásra a vendégek, míg nagyjából egyharmaduk (34%) 70–170 ezer forintot szán erre. A foglalások kevesebb mint 10%-a tartozik a 170–270 ezer forint közötti foglalási érték kategóriába.

A legnépszerűbb belföldi úti célok a pünkösdi hosszú hétvégén a magyar vendégek körében a foglalási adatok szerint (2025):

Siófok Gyula Szeged Eger Balatonfüred Budapest Miskolc Hévíz és Nyíregyháza Pécs Sopron

A pünkösdi hosszú hétvégére szóló belföldi foglalások megoszlása a hazai turisztikai régiók között (2025):