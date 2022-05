Így dőzsöl a magyar elit: képesek ennyit kifizetni egy rántotthúsért az ország topéttermeiben

Számos magyar családban a mai napig vasárnapi ebéd elengedhetetlen szereplője a rántotthús nélkül, mely sokak számára az otthon ízét jelenti. Így nem is csoda, hogy sokan ódzkodnak attól, hogy étteremben rántotthúst rendeljenek, hiszen az úgysem lenne olyan, mint az otthoni. Pedig vannak olyan helyek az országban, ahol garantáltan nem érheti csalódás a vendéget, ha rántotthúsról van szó: a 2022-es évi Étteremkalauz alapján mutatjuk, hol és mennyiért kóstolhatunk bele Magyarország legjobb rántotthúsaiba.

Május 16-án tartották meg idén az év egyik leginkább várt gasztroeseményét, az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, ahol többek között kihirdették a 2022-es év legjobb hazai éttermeit, vendéglátóhelyeit. A gála után, május 17-től pedig országos terjesztésben kapható az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz, mely nemcsak hazánk legjobb éttermeit rangsorolja, hanem további 109 étterem és mintegy 120 street food is szerepel benne. Idén először a 65 legjobb magyar cukrászdával, valamint egy hazai borokat ajánló listával is kiegészült a kalauz, de korábbi években már megszokott a TOP10+1 reggelizőhely, TOP10 üzleti ebéd, TOP10+1 családi étterem, valamint a TOP10+1 rántotthús listája sem maradhatott ki az idei kiadványból.

A rántotthússal kapcsolatban mindenki más receptre esküszik, persze vannak olyan fortélyok, amiket a hobbiszakácsok is előszeretettel vetnek be, hogy még különlegesebb legyen ez az örök klasszikus. Az éttermekben viszont pont ezért megeshet, hogy csalódik az ember az ilyen egyszerű, házias ételek rendelésekor, mert nem azt az ízvilágot hozzák, amelyet a vasárnapi ebédek során megszoktak a vendégek. Aki biztosra akar menni az éttermi rántotthússal, annak segíthet az Étteremkalauz 10+1 toplistája, mely azokat az éttermeket sorolja fel (ábécé sorrendben), ahol legjobb rántotthúst sütik Magyarországon.

Ezt a listát egészítjük ki most azzal, hogy az árakat is előre ellenőriztük, illetve ahol tudtuk összevetettük az éttermek tavalyi áraival. A drágulás a legtöbb helyen tettenérhető, viszont ez sokszor az általános inflációt éri el, mely az utolsó friss adat szerint 9,5 százalék volt. Egyes éttermekben azonban meghaladja a rekordot döntő élelmiszerinflációt a rántotthús-drágulás mértéke, mely utolsó adataink szerint 15,6 százalékon állt áprilisban. Azonban még így is találunk olyan helyet, ahol 3000 forint alatt kiadós adagot kaphatunk az ország egyik legfinomabb rántotthúsából. Mutatjuk a listát:

Anyukám Mondta

A Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérpár encsi étterme 2020-as Év Vidéki Étterme Díj nyertese volt, tavaly pedig az országos TOP10+2 étterem közé is bekerült, 2022-ben az ország 19. helyezést érte el. Az utóbbi években kulináris úticéllá nőtte ki magát a borsodi kisvárosban, és az Étteremkalauz listája szerint a rántotthúsuk továbbra is párját ritkítja. A rántott mangalica csontoskaraj vajban sütve, sültburgonyával, konfitált paradicsommal, 5590 forintba kerül a tavaszi étlap szerint.Vigyázat, nagy adag!

Tavaly nyáron egyébként a rántott borjú házi sültburgonyával 7990 forintba került az Anyukám mondtában.

Buja Disznó(K)

Bíró Lajos és csapata 2015 őszén hívta életre az étkezdét a Hold utcai Belvárosi Piacon, ahol vasárnap kivételével minden nap olyan klasszikus fogások várják a vendégeket, mint malac rilette, a lecsókolbász Globus mustárral, vagy a szalontüdő szemlegombóccal. A játékos névből is sejthető, hogy a fő alapanyag a sertéshús, és azóta is azon belül is a legmagasabb minőségű, óriás rántott szeleteké a főszerep.

Az aranybarnára sült, roppanós bundájú husikhoz és a hozzá adott rántott karajcsonthoz tökéletes választás a burgonyasaláta, vecsési savanyú vagy a friss kovászos kenyér. A repertoárban helyet kapott még a kihagyhatatlan szalontüdő és a bátrabb gurméknak szánt rántott malacfül. A klasszikus vasárnapi rántott húst bármelyik napon kérhetjük

- írja a honlapjuk. A Buja Disznó(K) étlapján csupa nagybetűkkel szereplő A RÁNTOTTHÚS idén már 2900 forintért szerepel. Tavaly nyáron még 2700 forint volt, így az áremelkedés valójában számottevően alacsonyabb, mint az általános élelmiszerinfláció.

A Buja Disznó(K) már nem csak a Hold utcai piacon, hanem Budán és a Városligetben megtalálható. Budai egységükben a rántotthús-tarifa már magasabb: 3400 forint az étlap szerint, a Ligetben pedig 3480 forintba kerül.

Déryné

"Sikkes, szexi, kozmopolita. Ilyennek szeretik a lokálpatrióta budaiak a Dérynét" - írja a honlap. A budai oldal "egyik legbudaibb intézménye" az országos toplista előkelő 30. helyét tudhatja magáénak 2022-ben, négy helyet javítva a tavalyi 34. helyezéséhez képest. Az étterembezárásokat követő újranyitás után is megmaradtak olyan bisztóklasszikusok az étlapon, mint a lecsó, a ragacsos kacsa, vagy a "Katsu Milanese", vagyis borjúkaraj ropogós panko-parmezan panírban, jalapeno majonézzel. Ez utóbbiból 10 dkg kerül 3980 forintba.

Ikon Debrecen

Az Étteremkalauz ajánlása szerint Észak-Magyarország egyik legjobb étterme. "Szeretnénk felidézni és új köntösbe öltöztetni a hagyományos hazai ízeket, emellett étlapunkon mindig helyet kap néhány modern fogás is" - írják a Facebookon. Az étlap szerint a rántott mangalicakaraj petrezselymes burgonyával és savanyúsággal 5990 forintba kerül.

Kistücsök

Az idén 30 éves, legendás balatonszemesi vendéglő idén a 25. helyen szerepel az Étteremkalauzban, a vidéki éttermek rangsorában pedig stabilan őrzi a helyét a TOP10-ben. Az elmúlt években folyamatos bővülésen és megújuláson ment át, konyhája viszont továbbra is környékbeli alapanyagokra és modern technológiákra épít. ő ikonikus balatonparti vendéglő 2021-ben is töretlen népszerűségnek örvend. Ma azonban már nemcsak a déli parton élők, nyaralók ismerik, hanem az egész országban. A jövőre 30. jubileumát ünneplő étterem folyamatosan fejlődik, 2021-re is kibővült, megújult.

Az ételeinken és a borainkon keresztül szeretnénk a régiónkról, a mi Balatonunkról szólni. Elengedhetetlen számunkra a helyi hagyományok és alapanyagok tiszteletben tartása, hiszen ezekből a gyökerekből táplálkozunk, de a megújításukat és az innovációt is szem előtt tartjuk. Fontosnak találjuk, hogy ezeket megértsük, beszéljünk róluk, ezért a hazai gasztronómiai közéletben is igyekszünk szerepet vállalni

- olvasható az étterem honlapján. A rántott pecsenyehús burgonyapürével állandó szereplője az étlapnak, 2022 tavaszán 4690 forintba kerül. A tavaly nyári étlap szerint még 3990 forint volt az ára, tehát 17,5 százalékkal emelkedett.

Kollázs

A Kistücsökkel egyező pontszámmal, az éttermek rangsorában 22 helyen álló Kollázs – Brasserie & Bar a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest egyik legimpozánsabb épületében kapott helyet. A hely nemzetközi brasserie stílust visz, a kínálat és az alapanyagok azonban magyar jegyeket mutatnak. A menüjét jellemzi a magyar és francia ételek kifinomult és professzionális ötvözése, amelyek érkezhetnek a pecsenyesütőből vagy a konyhából is.

A hitvallásunk az eredeti, rusztikus brasserie fogások továbbgondolása egy kis csavarral: néhány kiemelkedő íz koncentrálva, kiegészítve egymást

- írja az étterem honlapja. A menü szerint a tradícionális borjú bécsi petrezselymes pirított burgonyával, savanyúsággal 8900 forint a Kollázsban. Tavaly ezzel szemben még 1000 forinttal olcsóbban, 12,7 százalékkal olcsóbban lehetett megkóstolni az ország egyik legjobb éttermében az ország egyik legjobb rántotthúsát.

Robinson

Mindössze egyetlen ponttal elmarad a Kistücsöktől és a Kollázstól, a Robinson étterem a következő, amely páratlan rántotthúsa miatt is toplistás az Étteremkalauzban. Az éttermet már a lokációja is különlegessé teszi: a Városligeti-tóra épült, több évtizedes fennállása során ikonikus hellyé vált, amely egyszerre szolgálja ki a hagyományos és modern igényeket "újraértelmezett" ételeivel. Az étlap szerint a borjú bécsi hagymás burgonyasalátával 5700 forintba kerül, 400 forinttal többe, mint tavaly nyáron.

Rosenstein

A Dining Guide korábbi ötszörös díjazottja, az Étteremkalauz szerint a főváros egyik legendás étterme, ahol egyszerre áll és halad az idő. Ikonikus fogásaik a magyar-zsidó konyha tradícionális ételei, csak halászléből 4-félét készítenek.

A menü szerint a bécsi szelet petrezselymes burgonyával 4700 forintba kerül. A tavalyi árát nem ismerjük, viszont a borjúláb rántva, tartármártással, hasábburgonyával múlt nyáron még 3800 forint volt, idén tavasszal 4200 forint az ára.

Sauska 48

A villányi borvidék "legerősebb gasztronómiai célpontja" egy ponttal előzi a már említett Kistücsök és Kollázs éttermeket, így a 21. legjobb étterem Magyarországon. Az étterem a vidéki magyar konyha ízeivel dolgozik, mindezt úgy, hogy a fogások nem nélkülözik a kifinomultságot, elenganciát. "A legfrissebb alapanyagokra épülő, a környékbeli termelők legszebb portékájára is mindig számító szezonális menünk gyakran változik" - írják a honlapon.

A Sauskában a kétfogásos menü 7950, a háromfogásos 9950 forint, 500 forinttal drágult tavaly nyár óta. A választható főételek között jelenleg nincs ott a kedvelt rántotthús, azonban valószínűleg időről időre feltűnik, ahogy a menü szezonálisan változik.

+1 Stand25

Az Étteremkalauz szerint a főváros legmegbízhatóbb, főleg a magyar hagyományos gasztronómia ízeivel operáló, ugyanakkor kortárs szellemű bisztrója, melynek szezonális, kockásterítős terasza a budai kisvendéglők hangulatát idézi. A nyitás óta töretlen sikernek örvendő fogások között szerepel a gulyás, a rakott burgonya, a mangalica brassói és a cordon bleu. Bár nem klasszikus rántott hús, ez utóbbi fogással szerepel a Stand25 a listában +1-ként. A Mangalica Cordon Bleu paraszt sonkával és sajttal töltve, burgonyapürével, marinált veresi koktélparadicsommal 6900 forint.