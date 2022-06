Itt a MÁV-os büfékocsik 2022-es árlapja: eléggé megdrágult a sör, kávé, hamburger a vonatokon

Sokan választják a vonatokat a nyári üdüléshez, legyen szó a Balatonról, vagy éppen az Adriáról. A vonat nem csak olcsóbb, de kényelmesebb módja is az utazásnak, mint egy hosszú autóút. Azzal viszont sokan már csak a vonaton szembesülnek, mennyibe kerül egy ásványvíz, vagy egy szendvics az étkezőkocsiban - sőt, az árak tavayl óta emelkedtek. Az sem mindegy, Balatonra vagy az Adriára utazik az ember - a tengerfelé tartó vonatokon a kávé is drágább, mint belföldön.

Idén is népszerű vonattal lemenni a Balatonra, de akik a tengerre vágynak, ők is vonatra ülhetnek, hiszen a MÁV elindította Horvátországba tartó járatait is. Bár nagy valószínűséggel az idei nyaralások a gyenge forint és az infláció miatt mindenhol drágulnak, a magyarok fele azért még útnak indul, hogy vakációzzon egyet a családdal.

Idén már június 10-től elindult Splitbe a MÁV-START egyik legnépszerűbb éjszakai vonata, az Adria InterCity. A légkondicionált, hálókocsikkal felszerelt csendes járású vonatokkal a teljes szakaszon igénybe vehető az étkezőkocsi, ráadásul az utat kényelmesen végig is aludhatjuk. A magyar nyaralók pedig továbbra is Horvátországba utaznának, amely autóval, busszal sőt vonattal is könnyedén elérhető.

A Flixbus járatain attól függően, mikor utazik az ember 26 000 ezer forint is lehet egy jegy Pulába. A Volán Adria expresszel – szintén budapesti, siófoki és nagykanizsai indulással – Rijeka, Optija, Pula, Rovinj és Poreč városok érhetők el 22 400 forinttól. Az Adria InterCity Budapestről Splitbe június 10. és szeptember 24. között közlekedik, a főszezonban heti 3 alkalommal, az elő- és utószezonban heti 2 alkalommal. Előszezonban (június 10-19-ig) Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és szombaton indul.

Főszezonban (június 19. és augusztus 29. között) Budapestről kedden, pénteken és vasárnap, Splitből hétfőn, szerdán és szombaton indul. Utószezonban (augusztus 29-től szeptember 24-ig) Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és szombaton indul. A jegyek 31 eurónál, azaz nagyjából 13 000 forintnál kezdődnek.

Azt, hogy kinek melyik utazási forma olcsóbb, kényelmesebb, főként az dönti el hány fővel és milyen úti célhoz utaznak. Rengetegen választják a vonatot, hiszen ez a legkényelmesebb, nemcsak az Adriára, hanem a Balatonra is. Azonban azok, akik az étkezőkocsikban terveznek enni, ne csak a jegyárral kalkuláljanak! Mutatjuk a MÁV büfékocsik árlistáját.

Ismét volt drágulás

"Az étkezőkocsik az idei évben is közlekednek a Balaton déli partján, a főszezon mellett immár az elő- és az utószezonban is. A Balaton InterCity vonatok étkezőkocsijában hűtött, illetve meleg italokkal, kisebb harapnivalókkal, többféle főétellel, desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja Önöket a MÁV-START megújult vendéglátási szolgáltatója, az Utasellátó" - írja a tájékoztató.

Az árakat áttekintve láthatjuk, hogy egy hotdog a tavalyi 490 forint helyett idén már bizony 790 forint.

Egy rántotthúsos szendvics 950 forintba került tavaly, idén ez 990 forint, a paprikáscsirke galuskával tavaly 1890 forintba került, idén már 2190 forint.

Hamburgert is ehetünk a vonaton, ez tavaly 1290 forintba került, menüben pedig 1990 forint. Idén ez is változott, a hamburger 1490 forint, míg a menü 2500 forint. A START Burger egyébként 100% marhahúspogácsát, Cheddar sajtot, csalamádét, és hamburgerszószt tartalmaz. Kaphatók a POLCZ adalékmentes ételei is, tavaly 1690 forintos egységáron, idén ez már 2190 forintba kerül. Az édesszájúak desszertezhetnek is a vonaton, tavaly a somlói galuska 690 forintba került, idén azonban már nincs somlói galuska, van helyette marlenka torta, 1390 forintért.

A vonaton italkínálat is elérhető, de jobban járunk, ha az út előtt vásárolunk be ásványvízből. A fél literes ásványvíz tavaly 250 volt, a kóla 420 forint, akárcsak egy korsó csapolt Soproni. BB borok 1290 forint/üveg áron kaphatók. Idén ezeknek az ára is megváltozott, a fél literes ásványvíz 290 forint, a kóla 510, a csapolt Soproni 450, míg a borok 1190 forintról indulnak.

Ennyiért ehetünk az Adria felé

A MÁV honlapján azt is megtalálhatjuk, hogy az Adria IC-n mennyibe kerülnek az ételek, italok. Egy kávé a tengerpart felé menő vonaton tavaly 280 forint volt, egy cappuccino 350 forint. Idén ez 494 és 570 forintba kerül a vonaton. Az ásványvíz tavaly 280 forintnak felelt meg, idén ez 380 forint, a kóla és a sör tavaly 420 forint volt a Balaton felé, idén az Adria felé ez 418 és 608 forint.

A rántotthúsos szendvics sem sokkal drágább, 980 forint, míg a POLCZ adalékmentes készételei az Adria IC-n a tavalyi 1715 forin helyett idén már 2508 forintba kerülnek, míg a hamburger 1862, menüben pedig 2812 forintba kerül.