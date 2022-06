Hiába a horror drágulás: így még olcsón lejuthatsz a horvát tengerpartra 2022-ben

Ahogy minden, úgy a nyaralás ára is megdrágult idén: alsó hangon 10-15 százalékkal többet kell fizetni érte a tapasztalatok szerint. A költségek lefaragásának több módja is van: mint kiderült, nagyon nem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközzel vágunk neki az útnak.

Egy tavaszi felmérés szerint a magyarok fele tervez csak külföldi nyaralást idén, a legnépszerűbb úti célok továbbra is Olaszország, Horvátország, Görögország és Törökország. Míg utóbbi kettőbe rendszerint repülővel érkeznek a magyarok, addig az Adria olasz és horvát partjai egyéb közlekedési eszközökkel is megközelíthetőek, például autóval, vonattal vagy éppen busszal.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, mivel az utazási szektor meglehetősen összetett, a drágulás mértékét is nehéz egzaktan meghatározni, de megközelítőleg 5-15 százalékos áremelésről beszélhetünk a nyaralások esetében. A Pénzcentrum most annak járt utána, a három közül melyik a legtakarékosabb utazási mód, ha Horvátországnak vágna neki egy négytagú család.

Vonattal Splitbe

Az Adria IC egyenesen a tengerpartra, Split központjába, az óváros és a kikötő közelébe érkezik, légkondicionált, csendes futású kocsikkal. A Budapest és Split közötti 789 kilométeres táv nagy részét át lehet aludni, hiszen a vonat éjszaka megy.

Forrás: MÁV

A vonat június 10. és szeptember 24. között közlekedik, a főszezonban heti 3 alkalommal, az elő- és utószezonban heti 2 alkalommal:

Főszezonban (június 19. és augusztus 29. között) Budapestről kedden, pénteken és vasárnap, Splitből hétfőn, szerdán és szombaton indul.

Utószezonban (augusztus 29-től szeptember 24-ig) Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és szombaton indul.

A családoknak, baráti társaságoknak a fekvőhelyes kocsik 4 vagy 6 ágyas fülkéi jelentenek kedvező árú, de mégis kényelmes és biztonságos alvási lehetőséget, míg a párokat és a kisebb családokat az 1-3 ágyas hálókocsi-fülkékben egy különleges gördülő szállodai szoba élménye várja.

Családi fülke: a gyerekekkel utazók a készlet erejéig saját fekvőhely-fülkéket is foglalhatnak 179 €-ért! A családi fülkét 2-6 utas veheti igénybe, melyből 1-4 fő utas lehet gyermek, és 1-4 fő utas felnőtt.

Egy odaút a családnak tehát legolcsóbban 6 ágyas fülkében 146 euróba kerül, ami 58 400 forint, összesen 116 800 forint oda-vissza.

Autóval Dalmáciába

Szintén Splitbe küldjük most el fiktív négytagú családunkat, hogy segítségükkel illusztráljuk, hogy a leggazdaságosabb lejutni a tengerpartra. Ha a Pénzcentrum szerkesztőségétől indulnak, a 754 kilométeres utat saját autóval várhatóan 7 óra 43 perc alatt teszi meg a család, de érdemes inkább 8,5 órával számolni, ki tudja mi lesz a határon, és pihenni is csak kell útközben.

A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8,6 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most: így az 1508 kilométeren 130 liter benzinre egészen biztosan szükségünk lesz, amit az októberig még velünk lévő benzinárstop miatt 480 Ft/liter áron kaphatnak meg itthon.

Mivel Horvátországban is benzinárstopot vezettek be nemrég, ezért a helyzet most egy kicsit árnyalt: a horvát kormány az autópályák kivételével két hétre rögzítette az üzemanyagok kiskereskedelmi árát - közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfői sajtótájékoztatóján. A rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik, a prémium üzemanyagok szabadárasak maradnak mindenhol. Az eurosuper 95 árát 13,50 kunában (715,50 forint), az eurodízelét 13,08 kunában (693,24 forint) határozta meg a kabinet.

Az egyszerűség kedvéért számoljunk most ezen a két hétre rögzített áron, 50 litert magyar áron, 80-at pedig horvát áron. Eszerint az összes benzinköltség 24 000 + 57 200, azaz nagyjából 81 ezer forint lesz. Lenne, ha nem számolnánk hozzá az autópályadíjakat, ami még 225 kuna, 12 ezer forint.

Egy átlagos fogyasztású autóval le- majd hazajutni tehát 93 ezer forint körüli összeg, olcsóbb mint a vonat a 4 fős családnak.

ProTipp: Ezt a költsget úgy tudod még lejebb faragni, ha a határ előtt még a magyar oldalon csurik megtankolod a kocsit, kb 20 liter fér még bele: kb még 5 ezer forintot tudunk fogni a különbségen.

Busszal Horvátországba

Persze aki bírja, az busszal is nekivághat a tengerpartnak, a Flixbus járatain egy átszállással 12 óra alatt lehet eljutni Splitbe, a jelenleg elérhető legjobb ár

4 főnek oda-vissza 89 600 forint, tehát nagyjából az autózás áraival van egy szinten.

A Volánbusz Adria expressz járatainkkal 2022. június 17-től 2022. augusztus 28-ig minden héten pénteki indulással utazhat Horvátország legszebb városaiba. Porec-ig a Csobbanójárat 12 900 forintba kerül oda-vissza. Az Adria expressz elnevezésű autóbusz-járataikkal – budapesti, siófoki és nagykanizsai indulással – Rijeka, Optija, Pula, Rovinj és Poreč érhető el. A volán autóbuszai péntek esti indulással augusztus végéig hetente közlekednek, és 22.400 Ft-tól érhetők el.