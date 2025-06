Tömegek indulnak a Balatonról a főváros felé, megszólalt a MÁV: ez vár rájuk ma

A pünkösdi hosszú hétvége csúcsforgalma után hétfőn megindult a hazatérési hullám: tömegek indulnak vissza a Balatontól Budapest és az ország más részei felé. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint a vasúttársaság ehhez igazítja a menetrendet és a plusz kapacitásokat is. Ma is közlekedik a Szitakötő és a Keresztespók InterRégió, a tó körül 200, míg az agglomerációban 100 erősítő busz áll készenlétben.

"A tavalyi, nyári főszezont is überelő pünkösdi forgalom iránya ma érthetően megváltozik: az utasok tömegei most már a Balaton térségéből indulnak el Budapest térségébe, ill. természetesen az ország más részeibe is - hazafelé. Mi is ehhez igazítjuk a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat" -kezdi Facebook bejegyzését Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Mint közölte, ma is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók InterRégió, azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig kb. 100 db erősítő busz áll majd ugrásra készen egész nap. Bíznak ugyanakkor abban, hogy a biztonsági tartalék bevetésére nem lesz szükség. Ha a buszok bevetésére mégis szükség lenne, igyekezne - a pályamunkákkal terhelt - M7-esen is "gyorsító sávot" biztosítani a MÁV-csoport utasainak: munkatársaink folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel, így az erősítő buszok akár konvojban, rendőri felvezetéssel is közlekedhetnek.

Mint arról beszámoltunk, a nyár első napján elhasalt a MÁV, lehalt a balatoni fővonal, óriási volt a káosz, pótlóbuszok nem indultak.