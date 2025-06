Azonnali nyugdíj-döntést hozott a MÁV: rengeteg dolgozót érint, most közölte a vezér

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hat évtized után pénteken végleg forgalomból kivonták az első olyan HÉV-szerelvényt, amely idén tölti be a 60. évét – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója. 2025-ben összesen négy hasonló korú jármű búcsúzik az utasforgalomtól, de a közlekedés nem változik: a menetrend, a szerelvények hossza és a szolgáltatás színvonala is marad a megszokott.

