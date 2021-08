Így dőzsöl a magyar elit: képesek ennyit kifizetni egy rántotthúsért az ország csúcséttermeiben

Ahány ház, annyi rántotthús. Rengeteg magyar családban a mai napig nem múlhat el vasárnapi ebéd rántotthús nélkül, ezért sokak számára az otthon ízét jelenti. Így nem is csoda, hogy sokan ódzkodnak attól, hogy étteremben rántotthúst rendeljenek, pedig vannak olyan helyek az országban, ahol garantáltan nem fogunk csalódni. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hol ehetjük a legfinomabb rántotthúst Magyarországon, és mennyibe kerül a lakoma.

Július 19-i Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát követően jelent meg a 2021-es Étteremkalauz, amely rengeteg kategóriában rangsorolja a magyar vendéglátóhelyeket. A top100+ étterem mellett megtalálható benne többek között a legjobb cukrászdák, reggelizőhelyek, családi éttermek, alternatív vendéglátóhelyektoplistája, és nem utolsó sorban az ország legjobb éttermi rántotthúsai. Mutatjuk, mennyiért kóstolhatjuk meg a díjnyertes husikat!

A rántotthússal kapcsolatban mindenki más receptre esküszik, persze vannak olyan fortélyok, amiket előszeretettel vetnek be az ínyencek. Az éttermekben viszont gyakran csalódik az ember az ilyen egyszerű, házias ételek rendelésekor, mert nem azt az ízvilágot hozzák, amelyet a vasárnapi ebédek során megszoktunk. Az Étteremkalauz viszont idén is felsorolja a 10 legjobb éttermi rántotthúst, ez alapján tudhatjuk, hol nem fogunk csalódni. A toplistás éttermek (ábécésorrendben) a következő:

Anyukám Mondta

A 2020-as Év Vidéki Étterme Díj nyertese idén az országos TOP10+2 étterem közé is bekerült, és az utóbbi években kulináris úticéllá nőtte ki magát a borsodi kisvárosban, Encsen. A rántott borjú (vigyázat, nagy adag!) házi sültburgonyával 7990 forintba kerül.

Bisztro42

Az esztergomi bisztró 2020-ban debütált, éppen az éttermek bezárása előtt. A rántott aranypecsenye

langyos újburgonya salátával 3700 forint az étlap szerint. Az aranypecsenye, avagy fledermaus - a sertés belső comján található rész - a gasztroszakértők szerint az egyik legjobb rántani való hús.

A kínálat az újkori magyar gasztronómia alapjaira épül, de azokat kortárs módon, a chef szemléletében mutatják be. A modern bisztró/étterem gondolkodásmódja jól igazodik a vidéki kisváros hangulatába

- írja az Étteremkalauz.

Buja Disznó(K)

Bíró Lajos és csapata 2015 őszén hívta életre az étkezdét a Belvárosi Piacon. A játékos névből már sejthető, hogy a fő alapanyag a sertéshús, és azóta is azon belül is a legmagasabb minőségű, óriás rántott szeleteké a főszerep.

Az aranybarnára sült, roppanós bundájú husikhoz és a hozzá adott rántott karajcsonthoz tökéletes választás a burgonyasaláta, vecsési savanyú vagy a friss kovászos kenyér. A repertoárban helyet kapott még a kihagyhatatlan szalontüdő és a bátrabb gurméknak szánt rántott malacfül. A klasszikus vasárnapi rántott húst bármelyik napon kérhetjük

- írja a honlap. A Buja Disznó(K) étlapján csupa nagybetűkkel szereplő A RÁNTOTTHÚS 2700 forint, mellé a burgosnyasalát vagy vecsési savanyú 490 forint.

Déryné

A budai oldal "egyik legbudaibb intézménye" az országos toplista előkelő 34. helyét tudhatja magáénak 2021-ben. Az étterembezárásokat követő újranyitás után is megmaradtak olyan bisztóklasszikusok az étlapon, mint a hagymaleves, a ragacsos kacsa konfit és a ház kedvenc túrógombóca.

Kistücsök

Az Étteremkalauzban 15. helyen szereplő ikonikus balatonparti vendéglő 2021-ben is töretlen népszerűségnek örvend. Ma azonban már nemcsak a déli parton élők, nyaralók ismerik, hanem az egész országban. A jövőre 30. jubileumát ünneplő étterem folyamatosan fejlődik, 2021-re is kibővült, megújult.

Az ételeinken és a borainkon keresztül szeretnénk a régiónkról, a mi Balatonunkról szólni. Elengedhetetlen számunkra a helyi hagyományok és alapanyagok tiszteletben tartása, hiszen ezekből a gyökerekből táplálkozunk, de a megújításukat és az innovációt is szem előtt tartjuk. Fontosnak találjuk, hogy ezeket megértsük, beszéljünk róluk, ezért a hazai gasztronómiai közéletben is igyekszünk szerepet vállalni

- olvasható az étterem honlapján. A rántott pecsenyehús burgonyapürével 3990 az étlap szerint.

Kollázs

A Kistücsöktől nem sokkal maradt le (17.) a rangsorban a Kollázs – Brasserie & Bar, amely a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest egyik legimpozánsabb épületében kapott helyet. A menüjét jellemzi a magyar és francia ételek kifinomult és professzionális ötvözése, amelyek érkezhetnek a pecsenyesütőből vagy a konyhából is.

A hitvallásunk az eredeti, rusztikus brasserie fogások továbbgondolása egy kis csavarral: néhány kiemelkedő íz koncentrálva, kiegészítve egymást

- írja a honlap. A menü szerint a tradícionális borjú bécsi petrezselymes pirított burgonyával, savanyúsággal 7900 forint a Kollázsban.

Robinson

A 28. helyet megszerző Robinson Éttermet már a lokációja is különlegessé teszi: a Városligeti-tóra épült. Az újranyitás után a terasz is megújult, és a steakhouse továbbra is várja a húsimádókat. A menü alapján a borjú bécsi hagymás burgonyasalátával 5300 forintba kerül.

Rosenstein

Az Étteremkalauz szerint a főváros egyik legendás étterme, ahol egyszerre áll és halad az idő - ígyekeznek az innovációra éhes fiatalok, és a hagyományok kedvelőinek is kedvére tenni. Ikonikus fogásaik (mint a pacal, szalontüdő, madártej), izgalmas chefajánlatokkal várják a vendégeket. Az étlap szerint a borjúláb rántva, tartármártással, hasábburgonyával 3800 forint, a rántott mangalicakaraj, pirított burgonyával 3900 forint.

Sauska 48

Villány "legerősebb gasztronómiai célpontja", ahol megszületett a "felszabadult falusi gourmet konyha". Az étterem a vidéki magyar konyha ízeivel dolgozik, mindezt kényszermentesen oldják meg. Az étlap folyamatosan változva követi a szezonalitást, és él a helyi termelők biztosította lehetőségekkel. A Sauskában a kétfogásos menü 7450, a háromfogásos 9450 forint - a menükön belül választható főételek között pedig ott a kedvelt rántotthús is.

Spago

A top10+2-es országos étteremlistára kerüléstől egyetlen hely választotta el a rangsorban 13. helyre került Spagót, melynek megnyitása az Étteremkalauz szerint fontos mérföldkő a magyar gasztronómiában, hiszen egy igazi legenda, az osztrák születésű Wolfgang Puck gasztrokoncepciója érkezett Budapestre. A konyha szellemiségét a farm-to-table látásmód jellemzi, és a világ számos országában megtalálható Spago-éttermek ikonikus fogásai - mint a füstölt lazacos, kaviáros pizza - éppúgy megtalálhatók az étlapon, mint a magyaros ételek. A bécsi szelet ratte burgonyával, pácolt uborkával, koktélparadicsommal, mache salátával 6900 forintba kerül az újonnan nyitott étteremben.

Az ország legjobb rántotthúsai tehát - körettel - 3190 forinttól 7990 forintig terjedő árskálán mozognak.