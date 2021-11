Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 10.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. november 10., szerda.

Névnap

Réka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.49 Ft

CHF: 341.1 Ft

GBP: 421.92 Ft

USD: 311.4 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 18460 Ft

MOL: 2724 Ft

RICHTER: 8645 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.11: Éjszaka sokfelé számítani kell ködre, illetve rétegfelhőzetre, amely helyenként napközben is tartósabban megmaradhat. Fátyolfelhők is érkeznek, így az ország nagy részén szűrt napsütés valószínű. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös tájakon elvétve előfordulhat szitálás. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul. A csúcsérték általában 9 és 14 fok között várható, de a tartósabban felhős, ködös részeken hidegebb is lehet.

2021.11.12: Éjjel sokfelé várható köd, illetve rétegfelhőzet, amelynek nagy része napközben megszűnik, de maradhatnak ködfoltok, az ország egy részén fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, és lesznek zavartalanabbul napos területek is. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -5, +3, kora délután általában 8, 13 fok várható, ugyanakkor a tartósabban ködös, borult részeken hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A nyugodt időjárás hatására romló tendencia várható a levegőminőségben. Éjszaka a PM10 koncentrációja helyenként már meghaladhatja az egészségügyi határértéket, napi átlagban azonban még várhatóan küszöbérték alatt marad a mennyisége. (2021.11.10. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nem éri el hazánkat, de a magasban melegedés kezdődik, így a melegfrontra érzékenyeknél fejfájás, álmatlanság felléphet. (2021.11.10)

Akciók

