Vihar előtti csend a magyar bankokban? Küszöbön lehet a kamatrobbanás

A Magyar Nemzeti Bank által nyilvánosságra hozott statisztikák szerint az ősz elején ismét felélénkült a magyarok hitelfelvételi kedve. Bár a nyár végére vesztettek népszerűségükből a legnépszerűbb hitelformák, szeptemberben ismét sikerült túlszárnyalniuk az előző hónap számait. De vajon mi áll a folyamat hátterében és meddig tarthat ki a mostani kamatszint az alapkamat emelése és a hitelek növekvő népszerűsége mellett?

Közzétette legfrissebb, szeptemberi hitelezési statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, így már láthatjuk a nyár végével milyen irányba indult el a magyar hitelpiac. A friss számok tanúsága szerint a hónapok óta tartó intenzív élékülés a nyár végi megtorpanás után tovább folytatódott.

Az MNB friss adatai szerint ugyanis, míg augusztusban még 45,14 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege, addig szeptemberben ez a szám már 46,25 milliárd volt. Ez egy enyhe, 2,45 százalékos emelkedést jelent csak, de a tendenciák szempontjából jelentős, hiszen a júniusi, két éves rekord óta először nőttek a kifizetések számai.

Ahogy fenti grafikonunkon is látszik, a hitelforma szeptemberben éves szinten is kifejezetten jól teljesített. A a már említett júniusi rekordhónapot leszámítva legutóbb 2020 februárjában igényeltek a magyarok több személyi hitelt, mint most szeptemberben.

A tavaly szeptemberi eredményhez képest pedig az ilyen hitelek iránti érdeklődés szembetűnően magas. A kifizetések összegében egy év alatt nem kevesebb, mint 58 százalékos növekedés történt a havi kifizetések számában.

Szeptemberben a személyi kölcsönökhöz hasonlóan megújuló érdeklődés jellemezte a babaváró kölcsönök és a lakáshitelek iránti kereslet is, utóbbi az előző évhez képest szintén kiemelkedő számokat mutatott. 125,36 milliárd forintnyi lakáshitelt folyósítottak a bankok a lakossági ügyfeleknek. Ez az összeg az előző hónapban jelentetthez képest csak egy szerényebb, 5,95 százalékos növekedést jelent, a tavaly ősz elején kifizetett hitelekhez képest viszont jóval drasztikusabb, 35,5 százalékos változást jelent.

Mi tartja továbbra is magasan a hitelfelvételi kedvet?

Az igényelt személyi kölcsönök összege már a nyár közepére megközelítette a válsági előtti években megszokott szintet. Erre a szintre viszont tartósan beállni látszik a magyarok hitelfelvételi kedve, túlszárnyalni ugyanis továbbra sem sikerült 2019, vagy 2018 jobb hónapjainak számait. A tavalyi helyzettel persze, amikor márciusból rég nem látott mélységbe vetette vissza a járvány a hitelezést, az idei számokat sem igen lehet már összevetni, akkora a szakadék a kettő között.

A kitartó hitelfelvételi kedv hátterében részben a magyarok fizetőképességének fokozatos növekedése áll. Bár a harmadik negyedévre vonatkozó jelentések még jöttek ki, az Intrum és a GKI legújabb második negyedéves lakossági fizetőképességi indexe alapján az elmúlt gyorsan javul a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami éppen elmarad a pandémia előtti két negyedév átlagától.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Emellett a január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására is sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására. A támogatásokkal viszont mostanra az ezzel tervező magyarok nagy részének valószínűleg sikerült élni, ezért az év második felére ennek élénkítő hatása is enyhülhet.

Bár az MNB adatai szerint a második negyedévben 657 milliárd forinttal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona, amiből 433 milliárd forintot a friss megtakarítások, a fogyasztási hitelekben felvett 257 milliárd forint 43,4 százalékkal haladta meg a tavalyi második negyedévit és az eddig ismert számok alapján a harmadik negyedévre vonatkozó statisztika is pozitívan alakulhat, a felívelés nem tarthat örökké.

A hitelek szárnyalásának középtávon az egyik gátja az alapkamat emelése lehet. Az emelési ciklus pedig a jegybank ígéretei szerint az infláció megfékezéséig (azaz lényegében beláthatatlan ideig) folytatódni fog. Ez azért problémás, mert az alapkamat az a ráta, amelyet a bankok kapnak a betéteikért a jegybanktól. Ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább az ügyfeleiknek, valamint a hazai betétek kamatai is magasabbak lesznek emiatt. Ha alacsony az alapkamat, olcsóbbak a hitelek, tehát a lakosság is bátrabban vesz fel kölcsönöket, ennek hatását érezhette a hitelpiac, de az infláció elszállása miatt az MNB beavtkozása már elkerülhetetlen volt.

Bár a 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021 januárjától megszűnt, és így ránézésre már koránt sem tűnnek olyan csábítónak a banki ajánlatok, az ennek hatása maximum rövid időre volt érezhető a hitelfelvételek számában.

Mikor szállnak el a kamatok?

Ahogy arra számítani lehetett, ezzel párhuzamosan az átlagos kamatok már év elején visszatértek az egy évvel korábbi szintre. A szakértők azon várakozása, hogy ahogy kifelé tartunk majd a járványból, a kamatok is nagy mértékben emelkedni kezdenek viszont egészen eddig nem igazán jött be, sőt szeptemberben még csökkenés is tapasztalható volt a személyi hitelek esetében.

A kamatok tehát tartósan a tavaly februári szint alatt maradtak, bár az előző hónapban már megközelítették azt. A szakértők által beharangozott hosszabb távú emelkedés előszele viszont más hiteltípusok esetében már látszik. A lakáshitelek, de különösen a felújítási célú hitelek esetében ugyanis éve eleje óta folyamatos a növekedés

Persze a lakásfelújítási kölcsön erős konkurenciát jelent a személyi kölcsönöknek, ugyanakkor mint kiegészítő kölcsön a támogatáshoz, a későbbiekben ismét növekedésnek indulhat a népszerűsége. Annak fényében pedig, hogy a lakosság pénzügyi helyzete továbbra is javul, a bankok költségei pedig sokat nőttek, előbb utóbb megindulhat a személyi hitelek kamatainak további növekedése is, a többi népszerű hitelhez képest egyébként már így is igen magas kamatszintről.

Érdemes körültekintőnek lenni a hitelfelvételnél

2021 egyik legnagyobb hitelpiaci újdonsága a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári bevezetése. Ezek valószínűleg egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztőrészlet.

Az első hónapok tapasztalatai alapján a minősített hiteleket jellemzően magasabb hitelösszeggel, hosszabb futamidővel és alacsonyabb THM-mel (teljes hiteldíj mutató) folyósítják. A medián THM pedig a minősített hitelek esetében 13,1 százalék, közel 2 százalékponttal alacsonyabb a nem minősített termékek értékénél

A pénzügyi téren óvatosabbak számára tehát igen komoly vonzereje lehet az ilyen hitelek által ígért kiszámíthatóságnak. Viszont a kölcsönök MSZH minősítésén felül nagyon sok múlik például azon, melyik pénzintézetnél igényelünk személyi hitelt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek terén is drasztikus méretű különbség lehet, akár fogyasztóbarátnak hirdetett egy ajánlat, akár nem. Könnyen becsaphatja az ügyfeleket például az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni és minden tényezőt számításba venni mielőtt hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Hitelfelvétel előtt érdemes az ajánlatokat a lehető legtöbb szempont szerint összemérni. Fontos megnézni például, hogy mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg. Ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni az adott kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak pedig már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével is kalkulálni.

Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül, vagy adott nettó jövedelemmel mit tudnak ajánlani egyes bankok.

Szerencsére ehhez nem kell egyesével végigböngészni a bankok oldalait, elég megnézni az ajánlatokat őket a Pénzcentrum kalkulátorában, mellyel egyszerűen és gyorsan, a személyes igényeidre szabhatóan listázhatod a bankok legjobb ajánlatait. Az ajánlatok legfontosabb elemeit pedig ki is gyűjtöttük neked.

Ahogy fenti összeállításunkban látható, a bankok legjobb ajánlatainak törlesztőrészlete és THM-je között is drasztikus eltérések vannak, a teljes visszafizetendő összegekben viszont ennél is mérvadóbbak a különbségek.

Az új fogyasztóbarát hitelek általában ezen szempontok szerint is a kedvezőbbek közé tartoznak, ezek példájaként említhető az MKB ajánlata, ahol 3 millió forintért cserébe öt év alatt csak 3 millió 724 ezer forintot kell visszafizetnie az ügyfélnek.

Előfordul azonban, hogy a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát ajánlat kamatokban, összegekben eltérést sem mutat, ilyenek például az Takarékbank kölcsönei. A törlesztőrészletben ezeknél pár száz forint az eltérés, és a teljes visszafizetendő összegben is kevesebb, mint 8 ezer forint.

Fontos viszont hogy ahogy említettük, a fogyasztóbarát kölcsönök sem jelentenek garanciát a legkedvezőbb ajánlatokra. Erre jó példa az Erste Bank ilyen minősítésű kölcsöne. Azt ugyanis az UniCredit Bank és a Cetelem mellett a MagNet Bank, a K&H, valamint a CIB Bank MSZH minősítés nélküli ajánlatai is megelőzik. Az Erste mellett egyébként a K&H, a Magnet, a Raiffeisen és az OTP kölcsönei esetében is több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe.

Az UniCredit Bank által kínált legjobb és az OTP által hirdetett legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 851 875 forint az eltérés. Ezért nem mindegy, kis összegű kölcsön esetén sem, hogy melyik bankkal köt ajánlatot az ember.

Ha részletesen is kíváncsi vagy a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.