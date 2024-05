Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. május 18.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2024. május 18., szombat.

Névnap

Erik, Alexandra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.98 Ft

CHF: 391.63 Ft

GBP: 452.23 Ft

USD: 356.05 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2024. május 17.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 2, 29, 36, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 26 db

3+2 találat: 29 db

3+1 találat: 530 db

2+2 találat: 316 db

3-as találat: 1383 db

1+2 találat: 1934 db

2+1 találat: 8037 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18005 Ft

MOL: 3026 Ft

RICHTER: 9285 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.05.19: A gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható, majd késő délutántól délnyugat felől határozottabban növekszik a fátyolfelhőzet. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar. A délies szél helyenként megélénkül, zivatar térségében meg is erősödik a légmozgás. Hajnalban 8, 15, délután 21, 29 fokot mérhetnek.

2024.05.20: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Több helyen alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérik, zivatar környékén pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 10, 16, a maximum 21, 29 fok között lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Többnyire kedvezően alakul a levegőminőség, de az oxidatív légszennyező anyagok koncentrációja a délutáni, esti órákban megközelítheti az egészségügyi határértéket. (2024.05.18. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (2024.05.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!