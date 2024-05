Valóságos özönvíz: durva zivatar, akár jégeső mossa el a pénteket

Pénteken sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, valamint felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Többfelé jelentősebb mennyiségű esőre van kilátás.

Pénteken sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, valamint felhőszakadás és jégeső is kialakulhat - írja az Időkép. Többfelé jelentősebb mennyiségű esőre van kilátás. Hosszabb napos időszakok a Dunántúlon és délen lehetnek. Élénk, erős lesz a változó irányú szél, zivatarok környezetében, valamint kezdetben a Dunántúli-középhegység és a Mecsek magasabb részein viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 8 és 14 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 15 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk, a tartósabban borult, csapadékos északi tájakon lesz a leghűvösebb. A záporokat, zivatarokat követően is hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Szombaton napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Hajnalra több tájegységünkön pára, köd képződik. Reggelre 7 és 13 fok közé hűl a levegő, majd délután 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Pünkösdvasárnap ismét több felhő lesz felettünk, de napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagyobb számban a Dunától keletre. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mutathatnak a hőmérők.

Pünkösdhétfőn és kedden sok felhő lesz felettünk, és szinte mindenhol kialakulhat eső, zápor, zivatar, illetve többfelé felhőszakadás is. Hétfőn csak helyenként élénkülhet meg a déli-délkeleti szél, kedden viszont sokfelé kell számítani élénk, erős széllökésekre. Hétfőn 22 és 27, kedden 22 és 30 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.