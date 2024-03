Történelmi orvosi áttörés: tökéletesen működik Elon Musk agychipje, rengeteg ember élete változhat meg

Elon Musk Neuralink nevű startupja élőben közvetítette az eseményt, mely során egy válltól lefelé megbénult férfi online sakkozott egy az agyába ültetett chip segítségével. A bábukat a gondolataival irányította. Ez jelentős előrelépést jelenthet a mozgáskorlátozottak életminőségének javításában. .

A Neuralink, Elon Musk agyi chipeket fejlesztő vállalata, egy élő közvetítésen keresztül mutatta be azt a beteget, aki először használta az elméjét online sakkjátszmához. A 29 éves Noland Arbaugh, aki egy baleset következtében bénult le a vállától lefelé, laptopon keresztül sakkozott, a startup által fejlesztett eszköz segítségével. Az implantátum fő célja az volt, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy pusztán gondolataikkal vezéreljenek egy számítógépes kurzort vagy billentyűzetet.

Arbaugh januárban kapta meg az implantátumot és már most képes gondolataival vezérelni egy számítógépes egeret - jelentette be Musk nemrégiben. Arbaugh szerint az implantátum beültetése rendkívül egyszerű volt és már a műtét utáni napon hazaengedték a kórházból, anélkül, hogy bármilyen kognitív károsodást tapasztalt volna. A páciens arról is beszámolt, hogy a technológia segítségével újra tud játszani kedvenc játékával, a Civilization VI-val - írja a Reuters.

Mint beszámolt, az eszköz jelentős változást hozott az életében. Kip Ludwig, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetek korábbi idegsebészeti programigazgatója szerint ami eddig látható a Neuralink részéről, az még nem tekinthető áttörésnek. Ludwig kiemelte:

Még nagyon korai szakaszban van, mindkét félnek - mind a Neuralinknek, mind pedig az alanyoknak - sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy maximalizálhassák az irányítás során elérhető információ mennyiségét.

Ugyanakkor pozitívnak nevezte azt a fejleményt, miszerint a páciensek képes volt olyan módon interakcióba lépni egy számítógéppel, amelyre korábban nem volt példa.

A Reuters beszámolója szerint azonban nemrégiben problémák merültek fel az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) ellenőrei által végrehajtott vizsgálat során. Ezek az ellenőrzések kimutatták bizonyos hiányosságokat a Neuralink állatkísérleteinek nyilvántartásában és minőségellenőrzési folyamataiban. Ezekről a megfigyelésekről egy hónappal azután számoltak be, hogy a vállalat engedélyt kapott emberi teszteket végezni agyi implantátumaival. A Neuralink még nem reagált ezekre.