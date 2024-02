Mi folyik itt? Úgy fogynak a csúcskategóriás telefonok ittthon, mintha nem lenne holnap

Egy friss piacelemzés szerint európai szinten jelentősen nőtt a felső kategóriás okostelefonok eladott darabszáma, tízből négy készülék a tavaly évvégi szezonban már ezek közül került ki. A fejlett fotós-videós, gaming képességeket, nagy tárhelyet, extra hosszú üzemidőt kínáló prémium modellek részaránya érezhetően nőtt, 2023 utolsó negyedévben minden harmadik vásárló high-end készüléket választott.

12,4 millió készülék eladásával Apple az európai piacon átvette a vezető pozíciót a Samsungtól 2023 utolsó három hónapjában - a dél-koreai gyártó 10,8 millió készüléket szállított le ugyanebben az időszakban. Ugyanakkor a tavalyi egészét tekintve továbbra is a Samsung maradt az európai piacvezető 43,7 millió darab leszállított készülékkel az Apple 34,6 milliós darabszámához képest - derül ki a Canalys piackutató cég friss, minden európai ország értékesítési adatait tartalmazó elemzéséből.

Előre törnek a felső kategóriás mobilok

Ennél is érdekesebb trend, hogy a karácsonyi szezonban az európai vásárlók körében is előretörtek a felső kategóriás készülékek: míg a 2020 év végén ezek az eladott készülékek darabszámának 33 százalékát tették ki, tavaly év végén már 40 százalékra emelkedett a részarányuk.

A felső kategóriás készülékek európai eladásait egyértelműen az Apple uralta az évvégi szezonban, az eladott high-end telefonok 77 százaléka volt iPhone, míg a Samsung részesedése ebben a szegmensben csupán 16 százalékot ért el. Az Apple esetében az előző évi modellnél kedvezőbb áron debütált iPhone 15 Pro modellek iránti erős kereslet, a Samsung esetében pedig a Galaxy S, illetve az összehajtható Galaxy Fold készülékek eladásai generálták a high-end szekció forgalmát.

Felújított készülékből is több high-end modell fogy

A Rejoy.hu-nál 2023 negyedik negyedévében minden harmadik vásárló választott felső kategóriás okostelefont, pedig az ünnepi szezont megelőző három hónapban csak minden ötödik ügyfél rendelt ilyen készülékeket.

A megnövekedett keresletnek köszönhetően a negyedik negyedévben a felső kategóriás telefonok tették ki a cég bevételének több mint felét, míg a korábbi negyedévben ez az arány csupán 37 százalék volt. A high-end modellek népszerűbbé válását jelentősen elősegítette az is, hogy 2023 utolsó három hónapjára mérséklődött a felső kategóriás készülékek ára: ezek átlagosan 7 százalékkal lettek olcsóbbak 2023 negyedik negyedévében, mint az azt megelőzőben.

Befektetésként is tekinthetünk a felső kategóriás okostelefonokra, hiszen ezek a mindennapi funkciók mellett fotó-videó képességekben és gaming terén is erősek, több egyéb eszközt is kiválthatunk velük. Ráadásul a csúcsmodellekhez a gyártók a leghosszabb szoftveres támogatást biztosítják, így ha vigyázunk rájuk, több év használat után is komoly értéket képviselhetnek későbbi eladásuk alkalmával - az így befolyt magasabb összeg birtokában pedig ismét könnyebb megfinanszírozni egy újabb prémium modellt

- kommentálta a high-end készülékek térnyerését Blaumann Bence, a Rejoy ügyvezető igazgatója. Bár a felújított készülékek eleve jóval olcsóbban a vadonatújaknál, a hazai infláció mérséklődése, valamint az iPhone 15 termékcsalád vártnál kedvezőbb árazása ebben a szegmensben is elősegítette az eladások növekedését.