Hatalmas leállás a Facebooknál: milliók nem férnek hozzá a profiljukhoz - mi történhetett?

A Facebook világszerte több mint 8 ezer hibajelentést kapott az utóbbi időben Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Ausztráliából is - számolt be a DailyMail.

A Facebook komoly hozzáférési problémákkal szembesült nemrégiben. A MailOnline által közzétett információk szerint a zavarok első jelei GMT idő szerint 12:00 körül jelentek meg, amikor is az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában lévő felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségeik támadtak az alkalmazás elérésével. A vizsgálat során kiderült, hogy míg a platform asztali változata nem töltődött be, addig a mobilalkalmazás látszólag zökkenőmentesen működött.

A Down Detector, egy üzemzavarokat nyilvántartó weboldal adatai alapján csak az Egyesült Királyságban több mint 4600 bejelentést rögzítettek, ami arra utal, hogy a probléma széles körben érintette a felhasználókat. A részletes elemzés szerint a panaszok döntő többségét, pontosan 90 százalékát a weboldalhoz való hozzáférési nehézségek tették ki. További 7 százalék tartalombetöltési nehézségekről számolt be, míg 3 százalékuknak a Facebook-profiljukkal kapcsolatos gondokkal kellett megküzdenie.

Globális viszonylatban több mint 8000 incidensről érkezett jelentés a Down Detectorhoz, amelyek túlnyomórészt az oldal elérhetőségével voltak kapcsolatosak .

A Meta - a Facebookot tulajdonló anyavállalat - ezzel kapcsolatban még nem tett közzé semmilyen hivatalos állásfoglalást, azonban sok aggódó felhasználó az X (korábban Twitter néven ismert) platformra ment, hogy kifejezzék aggodalmukat és információt szerezzenek másoktól, akik hasonló helyzetben voltak. "

Leállt a Facebook? Nem tudok hozzáférni a FB-hoz a számítógépemen. Hé srácok, kérlek oldjátok meg a problémát

- írta egyikük az X-en. Egy másik felhasználó pedig így fogalmazott:

Ez az incidens is rámutat arra, mennyire fontos szerepet töltenek be napjaink kommunikációjában és szórakoztatásában ezek a digitális platformok és hogyan befolyásolhatja egy-egy technikai zavar gyorsan és globálisan is a felhasználókat. A közvélemény most várja a Meta válaszát és tájékoztatását arról, mi okozta az üzemzavart és mikorra várható annak elhárítása.