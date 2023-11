Sokak rémálva vált valóra: már Magyarországon is fizetős a Facebook, ennyibe kerül

Már Magyarországon is megjelent a Facebook ajánlata: 3800 forintért reklámmentessé tehető a közösségi oldal a böngészőben. Mobilon kicsit kevesebb, mint 5000 forint a szolgáltatás.

Már Magyarországon is megjelent a Facebook böngészős verziójában az az üzenet, mely szerint havidíj megfizetése után hirdetésmentes lesz a közösségi oldal. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt a tervekről, most pedig az derült ki, hogy ha a felhasználók szeretnék a webes felületet hirdetésmentessé tenni, az 10 euróba, vagyis kb. 3800 forintba kerül - ebben az adók is benne vannak.

Az előfizetést bárikor meg lehet szüntetni. Akik mobilappon fizetnének elő, azoknak 13 eurót, azaz kicsivel kevesebb mint 5000 forintot kell fizetni a jutalékok miatt. A rendszer később az Instagramon is megjelenik majd.