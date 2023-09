Ma kerül a boltokba az új iPhone 15: ennyibe kerül majd, ez benne a pláne

Az ikonikus iPhone sorozat legfrissebb készülékei, az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max mellett az Apple Watch Series 9 és az Apple Watch Ultra 2 is a boltok polcaira kerül szeptember 22-én. Az Apple innovációinak sorában újabb mérföldkövet jelentő termékek mától a tavalyinál jelentősen kedvezőbb áron kaphatóak az iSTYLE hazai, kilenc üzlettel rendelkező Apple Premium viszonteladói hálózatában - közölte a boltlánc.

Az Apple rajongók világszerte izgatottan várták az iPhone 15 bemutatását, amelynek idei újdonságai tovább feszegetik az okostelefonok technológiai határait. Az Apple szeptember 12-én megrendezett „Wonderlust” elnevezésű eseményén bemutatott modellek mától világszerte, így hazánkban is elérhetők a vásárlók számára. Az iSTYLE közép-európai vezetője, Gyarmati Csaba a bevezetés kapcsán elmondta, hogy „a most piacra dobott készülékek ismét újradefiniálják, mit tudhat egy okostelefon napjainkban".

A népszerű iPhone sorozatba négy új telefon érkezett, továbbá két új Apple Watch is erősíti az idei felhozatalt:

Az új iPhone 15 és iPhone 15 Plus gyönyörű új dizájnnal, tartós, színezett hátlapi üveggel és új, kontúros peremmel rendelkezik. A készülék a dinamikus sziget mellett 48 MP-es fő kamerát kapott, 2x-es telefotóval és az összes készüléknél most bevezetett USB-C csatlakozóval.

Az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max strapabíró, ámde könnyű titánium dizájnnal, új kontúros élekkel, új Action gombbal, izgalmas kamerakorszerűsítésekkel erősít, ráadásul az új A17 Pro rendszerchip a még nagyobb teljesítmény mellett a következő szintre emeli a mobiljátékélményt.

A mostantól karbonsemleges Apple Watch Series 9 és Apple Watch Ultra 2 szintén új rendszerchippel és a mindennapokban is jól használható új funkciókkal nyűgözi le a felhasználókat.

A hazai viszonteladó cég nagy potenciált lát az új termékekben, és arra számít, hogy a készülékeket egyaránt lelkesen fogadják a hűséges Apple rajongók és új felhasználók is. A vállalat a megnövekedett keresletnek megfelelően nagyobb készlettel, személyre szabott szolgáltatásokkal és szakértői támogatással készül a bevezetésre a Budapesten, Győrben, Szegeden és Debrecenben található – immár kilenc – üzletében, valamint a webshopban is. Az Apple prémium viszonteladója a különleges készülékcsere-programok mellett a fogyasztók körében rendkívül népszerű Comfort, valamint a biztosítási csomagokat is kínál a hosszú távú maximális felhasználói élmény érdekében.

Az iPhone 15 csúcstelefonok legfontosabb újdonságai

Az iPhone 15 széria új modelljei számos izgalmas új funkciót kínálnak, amely több évnyi innováció és mérnöki munka eredménye. Elegáns dizájnjuk, kiváló teljesítményük és előrehaladott technológiájuk révén ezek az eszközök továbbra is az okostelefonok legmagasabb szintjét képviselik, és újradefiniálják az emberek elvárásait a mobiltelefonjukkal szemben. Íme néhány kiemelkedő jellemzője az iPhone 15 készülékcsaládnak:

iPhone 15 és iPhone 15 Plus

Az új készülékek megkapták az iPhone 14 Pro családban debütált dinamikus szigetet, ami nem csak látványos, de az alkalmazások közötti váltást is meggyorsítja.

A szálcsiszolt felületű alumíniumból készült keret 75%-ban újrahasznosított anyagokból készül, illetve a réz, a kobalt, a kamerában pedig az arany komponensek is 100%-ban újrahasznosítottak. A hátlapot texturált matt üveg borítja.

A készülék OLED-technológiás kijelzője kültéren is eléri a 2000 nites fényerősséget, így erős napsütésben is jobban látható.

A fejlett kamerarendszerrel a felhasználók fantasztikus fényképeket készíthetnek életük nagy vagy éppen mindennapi pillanatairól. A nagy teljesítményű 48 megapixeles főkamera szuper nagy felbontású fotókat tesz lehetővé, az új 2x-es telefotó opció pedig összesen három optikai zoom fokozatot biztosít a felhasználóknak - mintha lenne egy harmadik kamerájuk is.

Rengeteg szoftveres újdonság is érkezett, új algoritmus dolgozik a portré mód mögött, amely embereken és háziállatokon egyaránt működik, jobb lett az éjszakai mód és valósághűbbek a bőrszínek.

Az iPhone 14 Proból ismert Apple A16 Bionic rendszerchip garantálja a kiváló sebességet és az egész napos üzemidőt.

A friss Apple Watch-okban bemutatott UWB chip is bekerült az iPhone 15 készülékekbe, így háromszor nagyobb távolságból tudja érzékelni a tárgyakat. Plusz funkcióval bővült a Lokátor is, most már a barátainkat is megkereshetjük az UWB-segítségével – valljuk be, ez például egy fesztiválon nagyon hasznos lehet.

A telefonálás hangminősége is jobb lett egy új, gépi tanuláson alapuló zajszűrési módszernek köszönhetően, amely képes detektálni a tulajdonosa hangját, elkülönítve azt a környezeti zajoktól.

A Lightning csatlakozó helyett USB-C található a készülékek alján, tehát egy kábellel lehet tölteni az iPhone-okat, a MacBookokat, az iPadeket, és az új AirPods Pro 2 frissített változatát is.

Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus öt lenyűgöző új színben lesz kapható: rózsaszín, sárga, zöld, kék és fekete, a készülékek tárhelye pedig 128, 256 és 512 GB lehet.

iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max

Az új iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max készülékeket erős, mégis könnyű, repüléstechnikai termékeknél használt minőségű titániumból tervezték, melynek köszönhetően az új szupertelefonok nemcsak gyönyörűek, de egyben az Apple eddigi legkönnyebb Pro modelljei.

Az új dizájn emellett kontúrozott élekkel rendelkezik, az oldalsó némítókapcsolót pedig egy Művelet gomb váltja, így a felhasználók személyre szabhatják iPhone-élményüket.

Az erőteljes kamerafejlesztések hét profi objektívvel egyenértékű, hihetetlen képminőséget tesznek lehetővé, beleértve a fejlettebb 48MP-es fő kamerarendszert, amely mostantól az új, szuper nagy felbontású 24MP-es alapértel-mezést támogatja. Emellett továbbfejlesztett portré mód fókusz- és mélységállítással, jobb éjszakai mód és Smart HDR erősíti a kamerát.

Az iPhone 15 Pro 12 megapixeles, 3x-os optikai nagyításra képes zoom lencsét kapott, a Pro Max pedig ugyanilyen felbontású, de 5x-os optikai nagyításra képes teleobjektívvel rendelkezik háromdimenziós szenzorstabilizálással.

Az új modellekben az Apple A17 Pro rendszerchip dolgozik, amely az első 3 nanométeres gyártástechnológiával készülő lapka, így az új készülékek az asztali számítógépek teljesítményével is felveszik a versenyt. A Neural Engine kétszer gyorsabb és energiatakarékosabb lett. Az A17 Pro emellett az eddigi legjobb Apple lapka játékokhoz és AR-feladatokhoz.

Az új USB-C csatlakozó USB 3 sebességgel tölt, amely az USB 2-nél akár 20-szor is gyorsabb. Ezek az új videóformátumokkal együtt olyan hatékony profi munkafolyamatokat tesznek lehetővé, amelyek korábban nem voltak lehetségesek.

Az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max négy lenyűgöző új kivitelben lesz elérhető: fekete titán, fehér titán, kék titán és natúr titán, a készülékek tárhelye pedig akár 1 TB is lehet.

Apple Watch Series 9

9. generációs Apple Watch család változatlan külsővel, de jelentősen erősebb hardverrel, továbbfejlesztett szenzorokkal és új funkciókkal érkezik.

Az új S9 SiP (system in a package) sokkal jobb elődjénél, így a felhasználók 30%-kal gyorsabb grafikus teljesítményt kapnak. A Neural Engine kétszer gyorsabb, és természetesen a processzor sebessége is nőtt, amely rövidebb töltési időt eredményez.

A kijelző a fényerőben fejlődött: a 2000 nites maximális fényerővel a képernyő napfényes időben is jól látható, az 1 nites minimális fényerő pedig a moziteremben teszi lehetővé, hogy senkit ne zavarjon az óra fénye.

Siri gyorsabb lett, mivel a parancsokat maga az óra dolgozza fel, továbbá most már képes hozzáférni az egészségügyi adatokhoz és naplózni is tudja azokat.

A szívritmust érzékelő szenzor is fejlettebb, megújult a giroszenzor, amely az S9-cel kombinálva egy új gesztusvezérlési funkciót is lehetővé tesz: a Double Tap azokban a helyzetekben hasznos, amikor csak az órás kezünk szabad. Ha összeérintjük a hüvelyk és a mutatóujjunkat, hívást fogadhatunk, bonthatjuk az aktív hívást, szundira rakhatjuk az ébresztőórát, távvezérelhetjük az iPhone kameráját, kezelhetjük a zenét, vagy akár a widgetek között is mozoghatunk.

Az Apple Watch Series 9-en a watchOS 10 fut, amely újratervezett alkalmazásokat, az új Smart Stacket, új óraszámlapokat, új kerékpáros és túrázó funkciókat, valamint a mentális egészséget támogató eszközöket is kínál.

41 és 45 milliméteres méretekben és sok színben kapható: az alumíniumból készült tok esetén rózsaszín, ezüst, Starlight, Midnight és Product Red árnyalatok elérhetők, az acéltokos verzió arany, ezüst és grafit színekben érkezik.

A vásárlók most először választhatnak karbonsemleges Apple Watch-ot, amire a Carbon Neutral logó is felhívja a figyelmet. Ez jelentős mérföldkő az Apple céljának eléréséhez, hogy 2030-ra a teljes üzleti tevékenysége karbonsemleges legyen.

Apple Watch Ultra 2

Az újítások elsősorban itt is belül vannak. A rendkívül aktív életet élőknek készülő termék is megkapta az S9 rendszerchipet, aminek köszönhetően még gyorsabb lett a felhasználói felület, rövidebbek a töltési idők, illetve természetesen elérhetők az új UWB-szolgáltatások, valamint a Double Tap gesztusvezérlés is.

Az új Ultra az Apple valaha volt legfényesebb kijelzőjével rendelkezik: a korábbi generáció egészen elképesztő 2000 nites maximális fényereje 3000 nitre nőtt.

Az üzemidő egy töltéssel normál módban továbbra is 36 óra, alacsony-energia módban viszont 72 óra.

Erősebb lett a hangszóró, javult a mikrofon minősége, a GPS pedig természetesen rendkívül pontos.

Címlapkép: iSTYLE