Teszten a Lidl filléres napelem-állomása: ennyit tud valójában a gigantikus Parkside akksi

A napelemstop tavaly év végi bevezetése óta már csak szigetüzemű napelemeket lehet üzembe helyezni Magyarországon, azaz csak olyan rendszerek működhetnek, amelyek a megtermelt energiát azonnal felhasználják, vagy azt akksikba raktározzák. Ezek az akkumukátorok igen költségesek is lehetnek, de most az úTRAVELók nevű magyar YouToube-csatornán letesztelték, mit tud a Lidl sajátmárkás, Parkside hordozható energiaállomása - ez lényegében egy óriási akku, amelyet napelemről is fel lehet tölteni, a készülék lényegében belépő-kategóriás.

A készüléken van 3 USB-csatlakozó és egy 230 voltos aljzat is, főképpen kempingezésnél, lakóautókban lehet praktikus, de akár azok is jó hasznát vehetik, akik a napelem-rendszerükről akarnák feltölteni, és később elhasználni az energiát. Az állomás simán elműködtet még szerszámgépeket is: egy 200 wattos reflektorral próbálták ki, mennyit is bír valójában 100 százalékos töltésről, végül 78 percig volt képes üzemeltetni az erős lámpát. Maga az állomás 60 ezer forintba kerül, és adnak rá garanciát is.

A teljes tesztet itt tudod megnézni: