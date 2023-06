Most minden kiderült: erről soha nem mondanának le a magyarok nyaraláskor

A magyarok 71%-a nélkülözhetetlennek tartja a mobilinternetet a nyaralás során, 10-ből 9-en pedig elvárják, hogy külföldön is ugyanolyan feltételekkel használhassák mobilszolgáltatásaikat, mint hazai környezetben – derült ki egy friss kutatásból

A Vodafone Magyarország megbízásából készült friss kutatásából az is kiderült, hogy a nyaralók 62%-a került már olyan váratlan helyzetbe külföldön, ahol a mobilinternet-elérés segített. Jó hír az ügyfeleknek, hogy nyaralás közben sem kell lemondaniuk az 5G adta lehetőségekről, köztük a szupergyors letöltésről vagy a HD minőségű videókról, mert a romaing keretében is elérhető az 5G-szolgáltatás.

Mint a felmérés is rámutatott, a magyarok 87%-a külföldön – nemtől, kortól és lakóhelytől függetlenül – ugyanolyan feltételekkel kívánja használni mobilszolgáltatásait, mint itthon. A mobilinternetet leginkább a fiatal, 15-19 éves korosztály találta nélkülözhetetlennek (80%), őket követi a 20-29 éves korosztály 75%-kal, valamint a 30-39 közöttiek 73%-kal. A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 62%-a került már olyan váratlan helyzetbe külföldön, ahol a mobilinternet-elérés segített a helyzet megoldásában – a szupergyors internet külföldön is biztosítja például a kapcsolattartást videóhívások formájában,

de a tájékozódásban, információkeresésben is kapaszkodót jelent a megbízható internet-hozzáférés.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a magyarok külföldön történő tartalomfogyasztása nem különbözik jelentősen a hazaitól. A fiatalok a közösségi médiától, míg az idősebbek a hazai hírolvasástól nem tudnak elszakadni. A 15-19 évesek 72%-ban social media platformokon töltik az időt, míg a 40-50 éves korosztály 54%-ban hazai hírfogyasztásra használják az internetet. Lokális információt (programajánló, nyitvatartás) a válaszadók 60%-a fogyaszt. A külföldön nyaralók körében továbbra is a funkcionális applikációk a legnépszerűbbek: a térképet és útvonaltervezőket a válaszadók 87%-a, az időjárást előre jelző oldalakat 73%, míg a banki és pénzügyi digitális szolgáltatásokat 58% használja.

A fent ismertetett ügyféligényekre is reagálva a Vodafone Magyarország ügyfelei június közepétől 51 országban vehetik igénybe az 5G roaming szolgáltatást, amely számos európai és Európán kívüli országban is elérhető, többek között a magyarok körében az elmúlt években legnépszerűbb úticéloknak számító2 Horvátországban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, valamint a KSH szerint a magyarok körében legnépszerűbb nem európai desztináción, az Amerikai Egyesült Államokban is.