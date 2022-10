Vigyázz, ha ilyen levelet kapsz! Megint aljas csalók garázdálkodnak Magyarországon, ne dőlj be

Az MVM nevében küldenek most levelet a csalók, az energetikai cég arra figyelmeztet, hogy alaposan olvassuk el, mi áll benne, és a címet is alaposan nézzük meg.

A valódira megtévesztésig hasonlító, mégis egyértelműen hamis levelet küldenek adathalászok több ezer magyarnak - hívja fel a figyelmet a 24.hu. A lap azt írja, hogy leginkább a címből lehet tudni hogy csalókkal állunk szemben:

az e-mailt ugyanis egy bizonyos mvm5374next-online@pettrans.de címről adják fel, de ilyen címet az MVM természetesen nem használ.

Az MVM weboldala szerint a valótlan számlaértesítő vagy emlékeztető e-mailek gyakran komoly részletekbe menően hasonlítanak a valódiakra, de olyan fizetési oldalakra vezetnek, ahol a csalók meg tudják szerezni az ügyfelek fizetési adatait, amelyekkel később vissza is élhetnek. Azt is írják ugyanitt, hogy az értesítő levél feladója az MVM Next online ügyfélszolgálat, de fontosabb ennél a megjelenített cím mögötti, nehezebben hamisítható valós e-mail-cím: ez pedig a földgázszámlákon ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu.