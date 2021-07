Hogyan történik az Instagram fiók törlése Facebook segítségével? Letiltott Instagram fiók törlése, Instagram fiók végleges törlése

Az Instagram a maga több százmillió, folyamatosan növekedő felhasználói bázisával a YouTube, a Facebook, a Twitter és a TikTok mellett a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldala – azonban az Instagram esetében is számtalan inaktív profil jelenlétével kell számolnunk. Sokakban merül fel azonban az a kérdés is, akik megunták az alkalmazást, vagy szimplán csak meg akarják szüntetni a szereplésüket a platformon, hogy hogyan történik egy Instagram fiók törlése – lehetséges törölni egyáltalán?

Gyakran szembesülnek a felhasználók azzal az eshetőséggel, miszerint az Instagram fiók törlése gyakorlatilag lehetetlen feladat, ugyanis maga az Instagram nem is ajánl fel lehetőséget arra, hogy lehetséges-e a fiók törlése Instagram esetében. Az Instagram fiók ideiglenes felfüggesztése (letiltotása) mellett hogyan kivitelezhető egy Instagram fiók törlése Facebook segítségével, vagyis hogyan történik az Instagram fiók végleges törlése? Cikkünkben minden hasznos tanácsot elárulunk az Instagram fiók törlése kapcsán, ugyanis az Instagram fiók törlése sokak számára bonyolult folyamat lehet!

Miért nehéz egy Instagram fiók törlése?

A fiók törlése Instagram esetében alapvetően nem bonyolult, azonban sok távozni vágyó felhasználó ütközik nehézségekbe, különösképpen akkor, ha a régi e-mail címe, amin regisztrált, vagy az Instagram jelszava elveszett. Az Instagram a fiók törlése kapcsán alapvetően két alternatívát kínál: ez az Instagram fiók felfüggesztése és az Instagram fiók végleges törlése, amelyeket bármikor megtehetünk. Nézzük, hogyan történik az Instagram fiók végleges törlése és az Instagram fiók felfüggesztése!

Az Instagram fiók felfüggesztése

Az Instagram fiók ideiglenes deaktiválása azok számára tökéletes megoldás, akik egyelőre nem tudják eldönteni, hogy szeretnének-e maradni a közösségi oldalon, szeretnék-e tovább használni az alkalmazást. Az Instagram fiók felfüggesztése gyakorlatilag láthatatlanná és teljesen inaktívvá teszi a profilt, azonban a rendszerben az összes kép, beszélgetés, követés megmarad. Fontos tudnunk, hogy a fiók letiltása, azaz felfüggesztése csak asztali számítógépről végezhető el, illetve szükségünk van hozzá a regisztráció során megadott vagy később beállított jelszóra is.

A letiltott fiókot akkor tudjuk újra aktiválni, ha – minimum 24 óra elteltével – újra bejelentkezünk az alkalmazásba; ekkor minden visszaáll a régi kerékvágásba. A felfüggesztést hetente egyszer tehetjük meg. Nézzük, melyek az Instagram fiók felfüggesztés lépései!

Nyisd meg az Instagram felületét asztali gépről (www.instagram.com)! Jelentkezz be az e-mail címeddel és a jelszavaddal! Kattints a profilod jobb felső sarkában lévő menüsorra, ezen belül pedig válasszuk ki a „Profil szerkesztése” opciót, itt pedig válaszd ki a „Fiókom átmeneti kikapcsolása” opciót! Add meg, miért kapcsolod ki a fiókod! Add meg újra a jelszavad!

Az Instagram fiók végleges törlése

Habár az első lehetőség, amit az Instagram megad és előnyben részesít a fiók ideiglenes letiltása, felfüggesztése, továbbra is opció az Instagram fiók végleges törlése, amit szintén csak asztali gépről bejelentkezve tudunk megtenni, mobilalkalmazásból nem kivitelezhető.

Érdekesség, hogy maga az Instagram menüsora nem ajánlja fel az Instagram fiók végleges törlése lehetőségét, csak az igazán elszánt felhasználók tudnak „megszabadulni” tőle.

Ehhez a böngésző menüsorába külön be kell írnunk, hogy instagram.com/accounts/remove/request/permanent, majd be kell jelentkeznünk azzal az e-mail címmel és jelszóval, amivel regisztráltunk. Az Instagram fiók végleges törlése során a követők, a feltöltött tartalom és a beszélgetések is elvesznek, így érdemes a fontosabb fényképeket, videókat az applikációból letöltenünk. Mind az Instagram fiók végleges törlése, mind a felfüggesztése során megkérdezi az oldal, hogy miért töröljük magunkat a felületről, így kifejezhetjük ott pozitív, vagy éppen negatív tapasztalatainkat is.

Nyisd meg asztali gép arra alkalmas böngészőjéről a megadott webhelyet (instagram.com/accounts/remove/request/permanent)! Amennyiben nem vagy bejelentkezve, az oldalt megnyitva tedd azt meg az e-mail címed és a jelszavad megadásával! Add meg, hogy milyen okból történik az Instagram fiók végleges törlése! Add meg újra a jelszavad! Kattints a piros gombra, amellyel véglegesen törlöd az Instagram fiókodat!

Az Instagramra feltöltött tartalmak, habár a felhasználók már nem látják, további 30 napig még élnek, ez idő alatt vonatkoznak rájuk az Instagram felhasználási feltételei is, azonban azt követően minden adat elveszik. Bizonyos esetekben az Instagram fiók végleges törlése akár 90 napig is eltarthat, ugyanis a tartalmak másodpéldányai eddig lehetnek eltárolva a biztonsági tárolóban, ha a felhasználó azokat helyre szeretné állítani, vagy ha a törlést meg szeretné gondolni.

A letiltott Instagram fiók törlése

Gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a helyzet a már felfüggesztett, használaton kívüli Instagram fiókokkal, hogyan történik a letiltott Instagram fiók törlése. A letiltott Instagram fiók törlése azonosan működik a fent leírt végleges törlési folyamattal. Amennyiben a felfüggesztett állapot problémát okoz, egyszerűen jelentkezzünk be, ezzel újra aktiválva a felhasználónkat, majd a leírt úton pillanatok alatt elvégezhető a fiók törlése Instagram esetében is.

Mikor nem törölhető egy Instagram fiók?

Vannak bizonyos esetek, amikor a felhasználó azzal szembesül, hogy az Instagram fiók látszólag egyáltalán nem törölhető. Mindig jusson eszünkbe, hogy az Instagram fiók törlése csak asztali gépről, böngészőn keresztül bejelentkezve végezhető el, telefonon ne is keressük az Instagram fiók végleges törlése lehetőséget.

Tartsuk szem előtt, hogy az Instagram fiók törlése során újra meg kell adnunk a jelszavunkat – ha azt elfelejtettük, akkor kérhetünk az Instargramtól új jelszót arra az e-mail címünkre, amivel regisztráltuk a fiókunkat, így az új jelszó használatával is kivitelezhető az Instagram fiók törlése. Amennyiben nem tudunk új jelszót szerezni ezen az úton sem (például már nem él az e-mail cím, amivel annak idején regisztráltunk), akkor érdemes felvenni a kapcsolatot az Instagram egyik ügyfélszolgálati munkatársaival és segítséget kérnünk egyedi problémák kezelésére.