Bejutottunk Galambos Lajos luxusvillájába: fotókon a mulatóslegenda 5 milliárdos kúriája

A Pénzcentrum pénteken írta meg, hogy 13 millió eurós, azaz több mint 5,1 milliárd forintos árulja mocsai birtokát a jogerősen börtönbüntetésre ítélt Galambos Lajos. Most, ha csak virtuálisan is, de körülnéztünk a luxuskúriában, hogy megtudjuk mi kerül rajta ennyibe.

Piacra dobja ingatlanvagyonát Galambos Lajos -számolt be róla elsőként a Pénzcentrum. Lagzi Lajcsi már korábban meghirdette a budai Sas-hegyen fekvő luxusházát. Pénteken pedig kiszúrtuk, hogy a mulatós sztár már mocsai birtokát is árulja.

Az ingatlan 13 millió euróért keresi új tulajdonosát, azaz körülbelül 5,1 milliárd forintot szeretne kapni érte a Dáridóban ismertté zenész. Lassan 7 éve, letartóztatása után egyébként még 2,6 milliárd forintért hirdette meg a birtokot, akkor azonban a kúriát egy időre bűnügyi zár alá vették, ezért nem sikerült az értékesítés.

Az egykori Esterházy-kúrián azóta már "feldarabolva" is próbáltak továbbadni, most azonban ismét egyben az egész birtok került piacra. Vagyis az üzlet tartalmazza 13061 négyzetméteren elterülő fő- és melléképületeket, a több mint 100 éves ősparkot és a 120 hektáros tavat is. Most végigböngésztük az ingatlanhirdetést, mert kíváncsiak voltunk, hogyan is néz ki pontosan a mesés birtok.

Forrás: Ingatlan.com

A hirdetésben azt is megjegyzik, hogy lovaglási, halászati és vadászati programok is segíthetik az ott tartózkodást. A kastély amúgy 1904-ben épült, Mocsa pedig Komárom-Esztergom vármegyében található, közel a tóvároshoz, Tatához, illetve a megyeszékhelyhez, Tatabányához is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Forrás: Ingatlan.com

Az ingatlanhirdetésben foglaltak szerint a kúria "páratlan befektetési lehetőség", hiszen, mint írják, ez "Magyarország talán legnagyobb egybefüggő birtok együttese". Ennek némileg ellent mond, hogy évek óta sikertelenül árulja az ingatlant Lagzi Lajcsi.