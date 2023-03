Ennyi volt: utoljára látták a színpadon a rajongók Lagzi Lajcsit

A börtönbe készülő mulatós legenda Tatabányán tartott koncertet, az esemény után azonban bejelentette, hogy ez volt az utolsó.

A tüdőtágulattal küzdő Galambos Lajos szombat este lépett fel Tatabányán egy kisebb, baráti társaság előtt. A koncertet már korábban beharangozta, igaz, sokan mondták neki, hogy ne menjen el, s nem csupán a betegsége miatt, de azért se, mert mindenki tudja, hogy börtönbe kell vonulnia. A koncert után Lajcsi a Borsnak nyilatkozott a fellépésről:

Azt is tudom, hogy fogadásokat kötöttek, lesz-e buli vagy sem. Hát, lesz buli! A dáridó ott van, ahol én vagyok, és ez már így is marad. Ugyanakkor a saját elhatározásomból és persze, az egészségi állapotom okán is, egyelőre visszavonulok a színpadról. A soron következő bulikat lemondtam. Nem lehet két végén égetni a gyertyát. Így amíg véget nem ér a kálváriám, addig ehhez a döntéshez tartom magam

– árulta el a mulatós legenda, aki arról is beszélt, voltak nehéz pillanatai a koncerten, ám a kocsiban ott volt tartalékban egy oxigénpalack, ha szükség lenne rá. Azt mondta, anélkül már sehova nem megy.