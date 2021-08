Megvan az ország tortája: leesik az állad, milyen sütemény nyert 2021-ben

Fodor Sándor budapesti cukrász kreációja, a „NAPRAFORGÓ” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt és az „Egy a Természettel” versenyt is Füredi Krisztián cukrászmester nyerte a „Beszterce rózsája” és a „Nimród” fantázianevű alkotásokkal.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén jubileumi, tizenötödik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.

Kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült recepteket vár minden évben az Ipartestület, olyan tortákat, melyek az ünneppel, vagy Magyarországgal összefüggésbe hozhatók, és szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.

Bár a nyertest, Fodor Sándort (Habcsók Cukrászda, Budapest) a NAPRAFORGÓ ötletének szárba szökkenésekor a nyári napraforgó mezők inspirálták, mégis egy igazi négy évszakos torta született. Jól esik a nyári melegben, a vilmoskörte üdeségével és a hársmézes friss joghurt savanykásságával, a hűvösebb napokon pedig, amikor melegebb ízekre vágyunk, a pirított napraforgó telt ízével és karamellizált csokoládéval kényeztet.

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Csokoládés, ropogós talpon, búzaliszt mentes, pirított napraforgó őrleménnyel készült felverten helyezkednek el a különböző textúrájú rétegek. A napraforgó, a csokoládé, a körte és a méz „szeretik egymást”, körbeérnek az ízek, melyeket a vilmoskörte pálinka még inkább kiemel - a testület hivatalos közelményében.

A második helyezett a budapesti Nándori Cukrászda csapata által készített „Őszi pitymallat” lett, míg a harmadik helyen a „Szabacsi rubato”, Lakatos Pál cukrász (Levendula és Kert Cukrászda, Szigetszentmiklós) alkotása végzett.

Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás tiszteletére idén az Ipartestület a Magyarország Tortája verseny alkategóriájaként meghirdette az „Egy a Természettel” versenyt is, melynek győztese a Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország 2021. hivatalos tortája.

Olyan új, kreatív sütemények nevezését várta az Ipartestület, melyek jellegzetes, meghatározó ízei Magyarország erdeiben és mezein megtalálható összetevőkből erednek.

A rendkívül erős mezőnyben a tavalyi Magyarország Tortája győztes Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső) végzett az élen „NIMRÓD” fantázianevű tortájával. A nyertes torta harmonikusan ötvözi a vegyes bogyós erdei gyümölcsök, a feketeribizli és a gesztenye ízét. A gesztenyéhez remekül passzolnak a likőrök, így a cukrászmester a vadászok egyik ikonikus italát, a St. Hubertust is belecsempészte a tortába. A kakaós sablé-ra helyezett gyümölcsös és gesztenyés rétegeket lágyan öleli körbe a könnyű vanília mousse.

Az „Egy a Természettel” verseny második helyén a Póti Éva és Rubint Regina (G&D Kézműves Cukrászda, Somoskőújfalu) alkotta „KIKELET” végzett, a harmadik helyezett pedig Alena Garannikova (Cake and More by Garannikova, Budapest) lett „CSODASZARVAS” tortájával.