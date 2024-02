Drasztikusan megdrágulhat a fagyi 2024 nyarán: ilyen árakra kell készülni a cukrászdákban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyes becslések szerint további 100 forinttal is drágulhat egy gombóc fagylalt, pedig már most is 550 forint az átlagár.

Van olyan cukrászmester, aki szerint a járvány előtti időkhöz képest 60–70 százalékkal esett vissza a forgalom - számol be a Kisalföld. Ez azt jelenti, hogy árat kell emelniük. Az emelkedő költségek, az alapanyagok drágulása és a béremelés is szükségessé teszi ezt a lépést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Egy éve emeltem utoljára árakat, ami a nyersanyagok árának növekedése miatt vált szükségessé. Sajnos azóta tovább drágult a liszt, a tej, az olaj és egyéb szükséges termékek, viszont a sütemények, torták árában ezt nem tudjuk érvényesíteni, mert elvesztenénk a vásárlókat – hangsúlyozta a lapnak Tukovics Antal cukrász, aki szerint egyébként is jelentősen átalakultak a fogyasztói szokások.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK