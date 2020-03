Undorító mocsokszörnyet húztak ki a csatornából: borzasztó hanyagok a magyarok + FOTÓ

A Magyar Víziközmű Szövetség kéri a lakosság közreműködését abban, hogy a jelenlegi helyzetben is viselkedjenek környezettudatosan, figyeljenek arra, hogy az otthoni csatornahasználat során is tanusítsanak fegyelmet és tudatosságot. Ma Magyarországon - nagyon felelős viselkedést tanusítva - napról napra több honfitársunk marad otthon - dolgozik, vagy éppen tanul gyermekével. Ez a megváltozott élethelyzet azonban több odafigyelést is igényel - minden szintéren; így van ez a wc-, valamint a szennyvízrendszer használatával is - közölte a szövetség.

Ahogyan arról sokat lehet hallani, a víziközmű szolgáltatók - mivel a ivóvízhálózat kiemelt jelentőségű infrasturktúrának minősül - a közegészségügyben kulcsszerepet töltenek be a jelenlegi helyzetben. Mindannyian meghozták és bevezették a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési terveiket.

Kérik a lakosságot, hogy tartsák be az alábbi fontos lépéseket a mosdó-, illetve csatornahasználat során:

Tilos a szennyvízcsatornába konyhai maradékot, nedves törlőkendőt, pelenkát, egészségügyi betétet, tampont, oldószereket, ruhákat és gyógyszereket, gyógyszeripari készítményeket, benzint, vegyi anyagot, robbanásveszélyes folyadékot valamint építési törmeléket, juttatni!

Kérjük fokozottan figyeljenek arra, hogy a nedves törlőkendők, a csomagolásokon lévő tájékoztatóval ellentétben nem bomlanak le kellő gyorsasággal a csatornahálózatban és ezért ott - bármennyire is hihetetlen - a dugulások kb. 75 %-ért felelősek. Amennyiben ezt számszerűsíteni szeretnénk, ezek a hibaelhárítások éves szinten közel 2, 85 milliárd forint többletköltséget okoznak az ágazatnak.

Fontos megjegyezni, hogy egy nagyobb dugulás nem "csak" plusz munkát jelent a szennyvíztisztító telepen dolgozó munkatársaknak, de rosszabb esetben fizikai valójában a háztartásokban is megjelenhet a probléma: először csak a wc-t nem lehet lehúzni, aztán ha ez fokozódik, elindulhat visszafelé annak tartalma is!



Szemléltetésképp ezt a gyomorforgató "szörnyet" is kiposztolták, amit valamelyik csatornából szedtek ki:





Tudatos odafigyeléssel nemcsak a helyi dugulásokat lehet megelőzni, de a csatornahálózat állapotáért, a szennyvíztisztító telepek megfelelő működéséért is sokat lehet tenni! És erre a jelenlegi helyzetben kiemelten szükség van!

Az ivóvízbázisok többsége védett, amelyekből egy esetleges járvány során is folyamatosan biztosítani tudja minden szolgáltató a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást

- húzták alá.

