Orbán Viktor: szinte kitört az élet a korlátozások feloldásával, ami nem veszélytelen

Orbán Viktor pénteken reggel elmondta a Kossuth Rádióban: jól állunk a járvánnyal kapcsolatban, sikeresen védekezett az ország, ezért jövő kedden a magyar kormány kezdeményezi a különleges felhatalmazás visszaadását. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a rendkívüli jogrendet a legjobb döntések egyikének tartja, mert, mert így időben meg tudták hozni a szükséges döntéseket.

Kásler miniszter úr érdemei történelmiek, mert időben tettük meg a lépéseket, az ösztönei is működnek, mert az EU szervezetei azt mondták, hogy ez nem veszélyes, miközben ő azonnal összehívta a járványügyi testületet, az ő ösztöne volt, és ezért tudtunk egy-két héttel előbb lépni, ezért nem lett Magyarországon tömeges fertőzés

- mondta el. A kormányfő szerint a siker akkor lett volna teljes, ha a vírust elpusztítjuk és senki sem hal meg. Azonban szerinte így is több ezer életet sikerült megmenteni és ha nem tarottuk volna be a korlátozásokat, meghalt volna "sok száz és ezer idős ember".

A veszély nem múlt el, a védőtávolságot mindenki tartsa be. Ha ezt betartjuk, akkor nem lesz baj, de ha nem, akkor megint felerősödhet a járvány

- hívta fel a figyelmet, és ennek okán elmondta, hogy az operatív törzs ugyanúgy naponta ülésezni fog. Az intézkedések feloldásának üteméről közölte: Ausztriát követte a magyar vidék követi, majd két héttel később Budapest. Azonban az oktatást még nem akarják kötelezően visszaállítani, megtartják a digitális tanrendet.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a rendkívüli jogrend azért volt fontos, hogy akár egy órán belül is lépni tudjon a kormány, ha a helyzet úgy kívánta. A legjobb döntések egyikének nevezte annak bevezetését, azonban a járvány visszahúzódásával az élet kezd visszatérni a szokásos kerékvágásba.

A kormányfő elmondása szerint eddig a járványügyi védekezés töltötte ki a munkaideje 90%-át, most ez csökkenni fog 50% alá, és inkább a gazdaság újraindítása kerül előtérbe. Hansúlyozta, hogy a járvány miatt munka nélkül maradtakat nem segéllyel, hanem munkával kell támogatni. Ismét elmondta, hogy amennyi munkahelyet a vírus elpusztított, annyit kell létrehozni.

Magyarországon több mint 1 millió olyan dolgozó ember van, akinek a munkahelye megtartásában nyújtott már valamilyen segítséget a kormány - mondta el, és hozzátette, hogy csak annak tudnak segíteni, aki hozzájuk fordul. Azt is ismertette, hogy 101 ezer 447 ember volt a tegnapi napon munkanélküli segélyen, és rajtuk kívül van 71237 ember, aki több mint 3 hónapja elveszítette munkáját. Tehát több mint 173 ezer magyar fordult már a kormányhoz, és szeretne dolgozni - értékelte a kormányfő. A lehetőséget nem zárta ki, hogy többen is vannak, de egyelőre ennyien fordultak az államhoz.

Orbán Viktor kiemelte a munkanélküliséggel kapcsolatos intézkedések közül, hogy 200 ezerre emelték a közmunkás keretrendszert 100 ezer főről. Az átmeneti honvédelmi programban 3 ezren vehetnek részt. Beszélt még arról is, hogy rengeteg munkahelyvédő támogatás indult el.

Arról is beszélt, hogy most már látja, hogy működni fog a gazdaság újraindítása. Úgy véli, most már "kézben vannak a dolgok", bár a statisztikai adatok áprilisra és májusra nem "lesznek szépek", de a reménykedést jogosnak látja, mert hamarosan kormányzati támogatásból és céges forrásból 200 milliárd forintnyi beruházás fog indulni.

Sokkal gyorsabban fogunk visszatalálni a korábbi gazdasági teljesítmény színvonalára, mint korábban gondoltuk

- értékelte a helyzetet, és jelezte, hogy a gazdaság újraindítását irányító újabb testület kerül majd létrehozásra, melyet maga Orbán Viktor fog vezetni. A következő hónapokban minden erőfeszítést megtesznek majd a gazdasági újraindítás és élénkítés érdekében, ígérte a kormányfő.

