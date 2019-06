Családi házad van? Ennyiből építhetsz magadnak klórmentes medencét

Nyakunkon az újabb hőhullám, ki ne vágyna ilyenkor a saját kertjében hűsölni egy olyan medencében, ami csak az övé? Ma már azonban hagyományos medence helyett egyre többen készítenek mesterséges fürdőtavat, azaz biomedencét. Olcsóbbnak ugyan nem nevezhető, de 100 százalékban vegyszermentesen tisztul, és nem csak 2 hónapig, hanem egész évben élvezhetjük.

Megérkezett az igazi kánikula, amiért egész májusban könyörögtünk, az előrejelzések szerint szombaton és vasárnap ugyan sokfelé záporokra, zivatarokra kell számítani, ám ezek között 27-28 fokig is felkúszik a hőmérséklet, tehát igazi kellemes strandidő lesz.

Akik kertes házban laknak ezeken a forrónapokon biztosan odaképzelnek a kertbe egy hatalmas, kék medencét. Ennek azonban óriási költségei vannak, ha nem barkácsáruházban vásárolnánk meg a csővázas, kertben felállíthatót, hanem mi magunk építtetnénk egy kivitelezővel: a szakember szerint 2-2,5 millió + áfás beruházást jelent.

Sokan azonban ódzkodnak a medencéktől, művinek tartják, arról nem is beszélve, hogy ha nem akarjuk, hogy két hét alatt bezöldüljön a vize, vagy fertőzéseket terjesszen, akkor bizony megkerülhetetlenek a vegyszerek. A leggyakrabban használt klór például asztmát válthat ki a gyerekeknél, de nem ritkák az allergiás reakciók sem.

A medencével szemben egy kerti tó sokkal visszafogottabb, finoman illeszkedik a tájba, számos előnye mellett az egyik legfontosabb, hogy öntisztuló, tehát vegyszermentesen lehet tisztántartani: azt elvégzi helyettünk a természet.

Ugyan mesterségesen kialakított létesítményekről van szó, ám a köré ültetett növények, valamint a homok és kavicsrétegek végzik el a víz nemcsak a fizikai, de a kémiai szűrését is, a beépített szűrőkön, keringtetőkön kívül. További előnye, hogy a vizet nem kell leengedni belőle ősszel, a fürdőszezonon kívül is élvezhetjük a tó látványát.



Hozzákell tenni, egyiket sem könnyű fenntartani, és minden egyes tavat egyedileg kell megtervezni, megépíteni. A fürdőtóban ugyanis rendkívül nehéz beállítani a biológia egyensúlyt:

"Ha valaki megengedhet magának egy nagy méretű kerti tavat, akkor érdemes már tenni még egy lépést, és elindulni a fürdőtó irányába. Mindenképpen érdemes szakemberre bízni a megépítését, sok esetben ez még nekik is kihívást jelent. Feltétlenül olyat válasszunk, aki már szakosodott a tavakra, fürdőtavakra és nézzük meg a referenciamunkáit is, hiszen egy dísztónál sokkal bonyolultabb, összetetteb dolog egy fürdőtavat létrehozni. Pár tucat szakember van az országban aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és megbízhatóak" - mondta el a Pénzcentrumnak Megyeri Szabolcs, kertészmérnök.

Ne felejtsük el, hogy ez egy szuperintenzív felület, amit létrehozunk. Ha építünk egy sziklakertet, és elgyomosodik, legfeljebb elbontjuk, de egy fürdőtó megépítése már komoly beruházásnak számít, éppen ezért nagyon kellemetlen tud lenni, ha használhatatlanná válik, tönkremegy - folytatja Megyeri Szabolcs.

Hova építsük?

Ha egy fürdőtó jól meg van építve, lényegében nem igényel extra mennyiségű törődést, ám a folyamatos gondozást nem lehet megúszni, ezért olyan helyre érdemes építeni, ahol élünk. Fürdőtavat tenni egy hétvégi telekre nem reális, pláne hogy egy évben fürdésre csak 3-4 hónapig lehet használni. Emellett figyeljünk a méretekre is: nagyon kicsi telken agyonnyomja a teret. Inkább a nagy, vidékik telkeken mutat jól, ahol szépen beilleszkedik a környezetbe.

Arra a kérdésre, hogy mennyire nagy beruházás egy fürdőtó megépítése, a szakember azt válaszolta, hogy valahol 3 és 15 millió forint között van a Magyarországon megépítésre kerülő fürdőtavak költsége, de a végső ár rengeteg tényezőtől függ. A Dunántúlon például, ahol nagyon kötött, sziklás a talaj, maga a meder kiemelése is már egy több milliós tétel, de ha az Alföld közepén kerül kialakításra, ott homokot kell kiásni, sokkal könnyebben, gyorsabban megy a munka. De függ még az ár a tó alakjától, bonyolultságától, attól hogy milyen környezetet szeretnénk kialakítani. Egy fából készült stég is ma már komoly költségeket jelent. De a növények ára is több százezer forinttól több millióig terjedhet.

Megéri?

Egy-egy nagyobb beruházás előtt mindig felmerül a kérdés, vajon megéri-e, vajon megmutatkozik-e majd egy ekkora költségráfordítás az ingatlan értékében. Mester Nándort a Portfolio Ingatlan elemzőjét kérdeztük, aki szerint számít ugyan a környezet, de nem az elsődleges szempont:

"Az ilyen beruházásra készülők általában nem a potenciális értéknövekedés miatt, hanem presztízsből vágnak bele az építkezésbe. Az ilyen kiegészítő elem természetesen növeli az adott ingatlan értékét, de ennek mértéke csak egy majdani adásvétel során derülne ki. A tapasztalatok szerint a fürdőtóval is rendelkező lakóingatlanok a legfelső kategóriában jelennek meg, az érdeklődők és főleg a vevők ugyanakkor az ingatlan egészét nézik a végső döntés előtt, s inkább az alap elemek minőségét veszik számításba. Vagyis első sorban azt vizsgálják, hogy mennyire tágas a főépület, mekkora a garázs, mennyire intim/védett az adott ingatlan, milyen minőségi burkolatok és berendezések vannak beépítve. A kert rendezettsége, korszerű megvilágítása alap követelmény, s mindezt jól kiegészítheti a trendi fürdőtó, amivel elbüszkélkedhetnek a vendégek előtt."