Gulyás Gergely: enyhítések jönnek vidéken és Pest megyében; lehetnek nyári táborok

Május 14-én, csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a kormány megállapítása szerint a veszélyhelyzet 63. napi adatai szerint úgy tűnik, csökken az új fertőzöttek, megbetegedettek száma. 11 nappal a vidéki enyhítések után úgy látják, ezt a döntést visszaigazolták az adatok. Nem vezettek a lazítások tömeges fertőzéshez a vidéki megyékben. Továbbra is Budapesten van a legtöbb fertőzött - mondta el.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az adatok kiértékelésében virológus szakemberekre támaszkodnak.

A kormány tegnap arról döntött, hogy a fennálló védekezést érintő szabályozásokon nem szeretnének lazítani egyelőre, ugyanúgy kötelező marad a távolságtartás és a maszk viselése. A kormány Pest megyét is a vidéki megyékhez tartózoknak tekinti ezután, mert a fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidéki megyékhez, mint Budapesthez.

A fővárosban életbe lépő szabályokról a kerületi önkormányzatok polgármestereinek véleményeinek tükrében ma fog döntést hozni az Operatív Törzs.

Budapesten kívül további enyhítésekre van lehetőség, a vendéglátóhelyek belső zárt részében megengedett lesz a tartózkodás maszk viselése mellett - mondja Gulyás Gergely.

Emellett hétfőtől kinyithatnak a játszóterek, illetve a szállodák, panzóik fogadhatnak vendégeket vidéken.

Ha nem változik a helyzet, akkor június vége felé a rendkívüli veszélyhelyetre vonatkozó felhatalmazást vissza tudja adni a kormány

- mondta Gulyás azzal kapcsolatban, meddig tarthat a veszélyhelyzet. Azt is elmondta, a veszélyhelyzet végéig indokolt az ingyenes parkolást fenntartani, ennek az intézkedésnek az volt a célja, hogy a tömegközelkedésben kevesebben zsúfolódjanak össze.

Szentkirályi Alexandra azt az örömteli hírt jelentette be, hogy a rendezvények tekintetében a korlátozások továbbra is érvényben vannak, de vidéken és Pest megyében június 1-től legfeljebb 200 főig megtarthatók a lakodalmak.



A sajtó kérdésére tájékoztattak, hogy a kormány tervei szerint lehetnek gyermektáborok, de egyelőre csak arról született döntés, hogy az ottalvást nem igénylő táborok megtarthatók. A hónap végén az akkori helyzet függvényében dönthetünk az ottalvós táborokról - mondták el.

A kormány azt tervezi, hogy foglalkozik a nyári gyermekfelügyelet, gyermekmegőrzés kérdésével.

Az iskolákkal kapcsolatban egyelőre nincs új döntés, annyi biztos, hogy június 2-ig iskolai oktatás nem lesz, arról pedig egyelőre nincs döntés, hogy azt követően a tanév hátralevő részére megnyitják-e az iskolákat. Az Emmi szerint a tanév befejezése akkor sem kerül veszélybe, ha júniusban egyáltalán nem kell a diákoknak visszatérni az iskolába.

Minden kórháznak legalább tíznapi készlet áll rendelkezésre védőfelszerelésekből, emellett naponta adhatják le az igényléseiket a további eszközökre - mondta a miniszter. Ma majdnem 5000 lélegezetetőgép van a kórházakban, ez tovább emelkedik majd, várhatóan el tudjuk érni azt a 8500-9000-es számot, ami a járvány esetleges második hullámában szükséges lehet - válaszolta kérdésre Gulyás Gergely.

Abban világszerte egyetértés van, hogy a második hullám veszélye komoly, ezért kulcsfontosságú, hogy rugalmas legyen az egészségügyi kapacitás. Ha elmúlik a veszélyhelyzet, akkor is fenn kell tartani olyan intézkedéseket, melyek ezt bizonyítják. A korábban felszabadított ágyakat újra használhatják a kórházak, a műtétek újra elindultak, de azt a rugalmasságot fenn kell tartani, hogy szükség esetén újra lépni lehessen - mondja Gulyás.

Túl a koronavíruson

Nem csak a koronavírussal kapcsolatos információkról esett szó a mai kormányinfón. Megerősítették: betiltják januártól az egyszer használatos műanyagokat. A kormány az egyszer használatos műanyagok kereskedelmi forgalomban való betiltásáról döntött január elsejétől. Erre vonatkozóan van egy uniós ajánlás, mely szerint 2025-ig 90%-kal kell csökkenteni ezeknek a termékeknek a kibocsátását, vagyis a kormány nem csak "jószántából" döntött így - mondja Gulyás.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, a kiemelt gazdasági övezetekről szóló törvény egy régi igazságtalanságot orvosol. A törvény hatálya nem vonatkozik a már megvalósult beruházásokra, illetve a fővárosra és a megyei jogú városokra. Eddig rossz gyakorlatot folytatrtunk, csak egy-egy kis település részesült a nagyobb adóbevételekből, a mostani javaslat azt teszi lehetővé, hogy ezt a bevételt igazságosan lehessen elosztani a környező települések között - mondja Gulyás Gergely.

Arról is beszélt, mi a kormány véleménye az Európai Unió döntéséről. A német alkotmánybíróság döntése komoly alapelveket fektet le, valamennyi ország, mely szuverén országként csatlakozott az EU-hoz, nyertesnek érezheti magát - mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kiemeli, hogy természetesen a közösségi ügyekben továbbra is elsődleges az Európai Bíróság döntése, erre a német ítélet is rámutatott.

A kormányon belül is eltérő vélemények vannak az idei gazdasági teljesítménnyel kapcsolatban, a legoptimistább továbbra is az MNB, de a kormányon belül a miniszterek egy része is az optimisták táborába tartozik - emeli ki Gulyás Gergely.



Cikkünk folyamatosan frissül.

