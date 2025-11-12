Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
Döbbenetes bűncselekmény: újszülött csecsemőt rabolt egy nő a VIII. kerületből, majd magára hagyta
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból. A rendőrség szerdai sajtótájékoztatóján ismertette a megdöbbentő eset részleteit, amelyben a gyermektelen elkövető később egy kórházi inkubátorban hagyta a babát.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán tartott sajtótájékoztatót egy rendkívüli bűncselekmény felderítéséről, amelyben Baricska Norbert Tamás ezredes ismertette a részleteket. November 8-án, nem sokkal 19 óra előtt érkezett bejelentés a hatóságokhoz, hogy egy csecsemőt eltulajdonítottak VIII. kerületi otthonából.
A nyomozás feltárta, hogy az érintett édesanya november 6-án ismerkedett meg az elkövetővel, aki Renátaként mutatkozott be és egy alapítvány munkatársának adta ki magát. A 31 éves nő babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért a családnak. Két nappal később, november 8-án délután 3 órakor megjelent az anya lakásán azzal az ürüggyel, hogy az adományokért át kell menni egy másik helyszínre, és felajánlotta, hogy vigyáz a gyermekekre, amíg az anya elmegy értük - írta meg a Blikk.
Az édesanya húsz perc várakozás után gyanút fogott, és amikor visszatért otthonába, szembesült azzal, hogy a nő eltűnt a csecsemőjével. A lakásban maradt idősebb gyermekei megerősítették a történteket, ezt követően tett bejelentést a rendőrségen.
Időközben a nőgyógyászati klinikáról is érkezett bejelentés, miszerint egy ismeretlen, vélhetően parókát viselő személy elhelyezett egy csecsemőt a kihelyezett inkubátorban. A ruházat és a személyleírás alapján egyértelművé vált az összefüggés a két eset között. A térfigyelő kamerák felvételei segítségével a hatóságok rekonstruálták az elkövető útvonalát, aki taxival érkezett a klinikára.
A gyanúsítottat másnap sikerült elfogni, miután ismét felvette a kapcsolatot az édesanyával és találkozót beszéltek meg. A nő vallomásában beismerte és megbánta tettét. A csecsemő nem sérült meg az eset során.
A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető környezete is tudott róla, hogy nem lehet gyermeke, bár nagyon vágyott rá. "Egyszer csak megjelent ezzel a gyerekkel otthon, azt akarta előadni hogy ez az ő gyereke, de lemondott róla. Tehát nem akarta hosszú távon megtartani, csak bizonyítani akarta, hogy neki igenis lehet gyereke. A csecsemő 8-10 napos" – mondta Baricska Norbert Tamás ezredes.
Az elkövetővel szemben 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyes szabadság megsértése miatt indult büntetőeljárás, amiért akár öt év szabadságvesztésre is számíthat. A 31 éves nő jelenleg szabadlábon védekezik.
Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók.
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon.
A magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból luxusnak tekinthetők.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben.
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
A Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot
Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester.
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. De mi lesz jövőre?
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.