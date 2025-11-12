Döbbenetes bűncselekmény: újszülött csecsemőt rabolt egy nő a VIII. kerületből, majd magára hagyta

Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból. A rendőrség szerdai sajtótájékoztatóján ismertette a megdöbbentő eset részleteit, amelyben a gyermektelen elkövető később egy kórházi inkubátorban hagyta a babát.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán tartott sajtótájékoztatót egy rendkívüli bűncselekmény felderítéséről, amelyben Baricska Norbert Tamás ezredes ismertette a részleteket. November 8-án, nem sokkal 19 óra előtt érkezett bejelentés a hatóságokhoz, hogy egy csecsemőt eltulajdonítottak VIII. kerületi otthonából.

A nyomozás feltárta, hogy az érintett édesanya november 6-án ismerkedett meg az elkövetővel, aki Renátaként mutatkozott be és egy alapítvány munkatársának adta ki magát. A 31 éves nő babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért a családnak. Két nappal később, november 8-án délután 3 órakor megjelent az anya lakásán azzal az ürüggyel, hogy az adományokért át kell menni egy másik helyszínre, és felajánlotta, hogy vigyáz a gyermekekre, amíg az anya elmegy értük - írta meg a Blikk.

Az édesanya húsz perc várakozás után gyanút fogott, és amikor visszatért otthonába, szembesült azzal, hogy a nő eltűnt a csecsemőjével. A lakásban maradt idősebb gyermekei megerősítették a történteket, ezt követően tett bejelentést a rendőrségen.

Időközben a nőgyógyászati klinikáról is érkezett bejelentés, miszerint egy ismeretlen, vélhetően parókát viselő személy elhelyezett egy csecsemőt a kihelyezett inkubátorban. A ruházat és a személyleírás alapján egyértelművé vált az összefüggés a két eset között. A térfigyelő kamerák felvételei segítségével a hatóságok rekonstruálták az elkövető útvonalát, aki taxival érkezett a klinikára.

A gyanúsítottat másnap sikerült elfogni, miután ismét felvette a kapcsolatot az édesanyával és találkozót beszéltek meg. A nő vallomásában beismerte és megbánta tettét. A csecsemő nem sérült meg az eset során.

A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető környezete is tudott róla, hogy nem lehet gyermeke, bár nagyon vágyott rá. "Egyszer csak megjelent ezzel a gyerekkel otthon, azt akarta előadni hogy ez az ő gyereke, de lemondott róla. Tehát nem akarta hosszú távon megtartani, csak bizonyítani akarta, hogy neki igenis lehet gyereke. A csecsemő 8-10 napos" – mondta Baricska Norbert Tamás ezredes.

Az elkövetővel szemben 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyes szabadság megsértése miatt indult büntetőeljárás, amiért akár öt év szabadságvesztésre is számíthat. A 31 éves nő jelenleg szabadlábon védekezik.