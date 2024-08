Egyre több magyar spórol így súlyos tízezreket a hűtőjén, mosógépén: működik a legális csodatrükk

Az utóbbi években egyre többen fordulnak a használt elektronikai termékek vásárlása felé, ami korábban nem volt annyira elterjedt itthon. A háztartási nagygépek és a multimédiás eszközök napjainkban már elengedhetetlen szerepet játszanak az életünkben, ugyanakkor az új termékek magas ára sokakat elgondolkodtat arról, hogyan lehetne spórolni ezeken a kiadásokon. A kereskedők szerint az említett termékek közül inkább az info-kommunkációs, multimédiás, szórakoztató eszközök piaca nagy, a nagygépeket inkább javítani szeretjük. Igaz, nem mindegy, milyen áron.

Az elmúlt évek gazdasági visszaesése számos háztartást késztetett arra, hogy szorosabbra húzza a nadrágszíjat: a legtöbb magyarnak életbevágó kérdés lett, hogy mi az, amin effektív módon tud jelentős összegeket spórolni. Ám sajnos sokaknak még így is számolgatnia kell, hogy mire nem telik majd hónap végén.

Sokan emiatt hitelt is felvesznek, hogy olyan igényeket fedezni tudjanak, mint például az utazás - de rengeteg az áruhitel is. Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogyan juthatnak potom pénzért használt bútorokhoz a magyarok, valamint az is kiderült, okostelefonok terén is egyre népszerűbbek a használt termékek. Mostani cikkenkben ez utóbbi vonalat vinnénk tovább annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk arról, pontosan milyen termékeket éri meg használtan vásárolni, és mennyi pénzt lehet ezáltal spórolni.

De lássuk, pontosan mennyi is az az annyi

Az említett jelenségek az elektronikai cikkek esetében is érvényesülnek, sőt, hatásuk talán itt a legjelentősebb. Ezért a vonatkozó iparág néhány képviselőjét kérdeztük arról, hogyan vásárolnak a magyarok használtan.

A Jófogás kérdéseinkre elmondta:

A keresési adatok és a sikeres tranzakciók alapján a legnagyobb érdeklődés a videó és audió eszközök iránt mutatkozik a Jófogáson, ideértve a hifi és házimozi rendszereket, fejhallgatókat, valamint lemezjátszókat. Ezt a kategóriát szorosan követik a mobiltelefonok, majd a laptopot, PC-t, tabletet és e-book olvasót is magában foglaló számítástechnikai eszközök.

Jól látszik tehát, hogy a háztartási nagygépek vásárlása elsősorban nem ezen a platformon történik, ellenben a multimédiás eszközök iránt hatalmas a kereslet.

Meghatározó emellett a szezonális hatás is, a Jófogás szerint

A nyári hónapokban a használtpiacon nem meglepő módon a klímaberendezések iránti kereslet növekedett meg látványosan. Júliusban a különböző típusú klímák és ventilátorok iránti érdeklődés több mint duplájára nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest

A cég kiemelte, hogy a platformot azért is érdemes figyelni, mert sokszor grátisz ajánlatokat is lehet találni, április és július között számos ingyenesen elvihető termék is jelen volt a honlapon, ezek közül a legjelentősebb talán a fűnyíró volt.

A Vatera szerint, ha a megvalósult eladási tranzakciók száma alapján vizsgáljuk, az oldalon a komplett számítógépek (asztali és notebook), illetve ezek alkatrészei (videokártyák, processzorok, adattárolók) voltak a legnépszerűbbek az év első hét hónapjának adatai alapján. Ugyancsak sok felhasználó vásárolt használt monitort, táblagépet, valamint nyomtatót a piactérről.

Így tehát ezen a platformon a fő multimédiás eszközök mellett a kiegészítők a legkeresettebbek, a szórakoztató elektronikai termékek csak a második legnépszerűbb műszaki kategóriának számítanak a Vaterán. Ilyenek például a tévék és hifieszközök, míg a mobiltelefonok a harmadik legnépszerűbb kategóriát jelentik a műszaki cikkek körében.

Egy érdekesség, hogy szezontól függetlenül a vaterás keresések élmezőnyében található a Bioptron lámpa: a Zepter cég fényterápiás orvosi eszközének használt példányait egész évben keresik a felhasználóink, hiszen egy új készülékhez képest jelentős összeget spórolhatnak a használt verzióján.

– mondta el a platform kereskedelmi osztálya.

Statisztikáikból az is kiderült, hogy melyek a legnagyobb tranzakciószámú műszaki cikkes kategóriák eddig 2024-ben. Ez alkalommal a háztartási kis- és nagygépek az utolsó helyre szorultak:

Számítástechnika

Szórakoztatóelektronika

Mobiltelefon, vezetékes készülék

Fényképezőgép, kamera, optika

Háztartási gép, kisgép

Idén nyáron a műszaki cikkek közül ezekre kerestek rá a legtöbben a Vatera keresőjében:

mobil klíma

klíma

rádió

erősítő

laptop

hangfal

tablet

iphone

hűtőszekrény

ventilátor

Ha idén január elejétől vizsgáljuk, a műszaki cikkek közül ezekre kerestek rá a legtöbben a Vatera keresőjében:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

hangfal

laptop

erősítő

rádió

fűnyíró

varrógép

tablet

elektromos roller

mobil klíma

iphone

bioptron lámpa

Ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni vásárláskor

Mivel az adatokból az látszik, mindenhol kiemelkedő népszerűségnek örvendenek az okostelefonok, megkérdeztük a Rejoy képviselőit is (akiknél ez a kategória különösen dominál), hogy használt termékek esetében mire érdemes odafigyelnie az embereknek vásárláskor.

Azt javasolják, egy használt készüléket alapesetben nagyon alaposan meg kell vizsgálni, és nem elég csak szemrevételezni a készülék állapotát, a menüben lekérdezni az akkumulátor elhasználódásának a mértékét, de még azt is ajánlott lekérdezni, hogy nem szerepel-e az IMEI azonosítószáma például lopott, vagy részletre vásárolt, de ki nem fizetett mobilok feketelistáján.

Mint mondják

életszerűtlen, hogy egy használt készülék vásárlásakor valaki 1-2 órán át vizsgálja, teszteljen egy készüléket, ezért érdemes szakértőkre bízni ezt a feladatot. Fontos szempont az is, hogy az egyes termékek egyedileg befotózva, tényleges termékfotókkal kerüljenek fel az internetre: az adatlapokon az adott készülékről készült fotók felnagyíthatók, így az ügyfelek a rendelés előtt eldönthetik, hogy megfelelő-e számukra egy adott esztétikai állapotú készülék, tehát nem éri őket meglepetés, amikor kibontják a megrendelt készülék dobozát.

Egyébként az új termékekkel sem vagyunk sokkal előrébb

Az egyik legfontosabb tényező ugyanis a termékek elavulása, amely lehet minőségbeli és eszmei is. Az természetesen mindenki számára egyértelmű lehet, hogy a használat erodálja egy termék állapotát és minőségét, azonban az, hogy ez milyen tempóban történik, már sokak számára irreálisan gyorsnak és aránytalannak tűnhet. Ez persze nagyban függ a felhasználói szokásoktól és a termék típusától is.

Az viszont ősrégi szabáy a piacon, hogy egy termék már a megvásárlásától kezdve használtnak minősül, az ára pedig jelentősen csökken függetlenül attól, hogy a gyakorlatban egy vadiúj, használatlan holmiról beszélünk. Ezért akik igazán élelmesek, töredék áron juthatnak hozzá online új termékekhez is – nyilván ők tudják a legnagyobbat szakítani ezen a piacon. Mások egyszerűen úgy gondolják, több értelme van magasabb minőséget vásárolni akár még használtan is, minthogy kifizessen egy közepes vagy alacsony minőségű termékért vagyonokat, amelyhez még hozzá jön a rendkívül magas ÁFA és a szállítási díj is.

Ennyiért javíthatjuk legfontosabb eszközeinket

Ha nagygépekről beszélünk, amelyek biztosítják egy háztartásban a gördülékeny mindennapokat, sokan még egy meghibásodás esetén is ragaszkodhatnak jól bevált márkáikhoz, eszközeikhez, ezért nem mindig szánják rá magukat a cserére. Ilyenkor jön képbe a javítás, aminek manapság igencsak megkérik az árát, igaz, a szolgáltatások között meglehetősen nagy a fluktuáció.

Egy gyors google kereséssel töb szervizcég oldalát is felkerestem, szolgáltatók kínálatából pedig gyorsan kiderült, hogy elképesztőek a különbség a szakemberek díjszabásai között. Egy budapesti, ezzel foglalkozó vállalkozás szakemberei például a következő díjszabás mellett dolgoznak:

Alap munkadíj:

Mosógépenként: 9800 Ft + Áfa

Mosogatógépenként: 9800 Ft + Áfa

Hűtőgépenként: 9800 Ft + Áfa

Villanybojlerenként: 9800 Ft + Áfa

Villanytűzhelyenként: 9800 Ft + Áfa

Kisgépek esetén darabonként: 2500 Ft + Áfa /mikró, porszívó /

További részletek ugyanakkor nem derültek ki azzal kapcsolatban, milyen egyéb költségekre lehet számítani.

Ezzel szemben másik oldalon, ahol egy Békés megyei vállalkozás árairól lehet tájékozódni, az olvasható, hogy mindössze 2000-4000 forintos óradíjjal lehet számolni eszköztől függően, igaz, emellett külön fizetni kell a bevizsgálásért és a hiba megállapításáért is nagyjából ugyanennyit.

Egy Heves megyei vállalkozás oldalán viszont olyan súlyos pénzeket kérnek el egy javításért, hogy szinte már a készülékvásárlás is kifizetődőbbnek tűnik: A kiszállás 3500 forint, ám ha távolabbi helyre mennek, akár kilométer díjat is felszámolhatnak. Itt 6000 forintba kerül csak a kisgépek bevizsgálása, a közepeseké 8000-be, míg a nagyoké 10 000-be, és ebben még benne sincs a munkadíj, ami ugyancsak 6; 8; 10; vagy 20 ezer forint/darab lehet fajtától függően.

Egy kávégép javítása pedig még az olcsóbb szervizeknél is akár 15 000 Ft-ba kerülhet. Nem árt tehát mindenkinek résen lennie, ha szeretne még néhány évet kipréselni régi, megbízható eszközéből, hiszen súlyos pénzeket spórolhatunk a megfelelő javító cég kiválasztásával.