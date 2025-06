Neked is van otthon klímád? Ezt jobb, ha tudod, nagyon sok pénz múlhat rajta

A saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy évről évre egyre erősebbek a hőhullámok, de a statisztikák is ezt támasztják alá. A tendencia pedig a lakáspiacon is érezteti hatását, egyrészt ma már nem biztos, hogy azok a legvonzóbb ingatlanok, amik tíz-húsz éve, másrészt egyre fontosabb a klímaberendezés megléte egy lakásban – emeli ki friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Az Eurostat adatai alapján 2024-ben több mint a duplájára emelkedett Magyarországon a hűtési igényt kifejező komplex mutató értéke. A statisztikában azt vizsgálják, hogy az év mekkora részében és milyen mértékig van olyan meleg külső hőmérséklet, hogy a lakásokban már klímát kelljen kapcsolni. A mutató kisebb kilengésekkel folyamatos emelkedést mutat az utóbbi években, 2015 óta nem volt a 2024-esnél magasabb. Sőt, tavaly már a horvát vagy a spanyol értéket közelítette itthon a hűtési igény, és majdnem a duplája volt az uniós átlagnak. A régióban Romániában a magyarhoz hasonló értéket mértek, a többi ország viszont fekvése és földrajzi adottságai miatt meg sem közelítette azt.

A meteorológusok szerint nem csak átmeneti megugrásról, hanem tartós trendről beszélhetünk, várhatóan a jövőben is tartósan egyre melegebbek és szélsőségesebbek lesznek a nyarak. Ez pedig a lakástulajdonosok szempontjából is kérdéseket vet fel, felértékelődik például az árnyékolók és a klímák szerepe. Ennek jelei már látszanak is, hiszen a 2022-es népszámlálás adatai szerint a magyar lakások több mint negyede volt légkondicionált, miközben ez az arány (noha kicsit eltérő bázisra, háztartásokra vetítve) 2010-ben még mindössze 4 százalék, 2020-ban pedig 14 százalék volt. Vagyis egyértelműen növekszik a klímák elterjedése, reagálva az időjárási helyzetre.

Persze sok múlik egy lakás elhelyezkedésén, hiszen egy belvárosi ingatlan eleve rosszabb eséllyel indul a meleg ellen folytatott versenyben, mint egy zöldövezetben fekvő. A hűtés iránti igényt növelte az is, hogy 2020 után egyre elterjedtebb lett a home office, ami miatt az emberek sokkal több időt töltenek otthon, mint korábban.

„Ma már az újépítésű lakásoknál a vevők teljesen jogos elvárása az árnyékolás és a klimatizálás lehetősége, ezek szinte alapfelszereltségei egy lakásnak” – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A szakember szerint a használt lakások esetében is átalakulhatnak a vevői preferenciák, nem biztos, hogy a mostani időjárási viszonyok mellett ugyanazok a hívószavak, mint pár évtizede. „Egy időben például általános volt a hirdetésekben kiemelni, hogy déli fekvésű, napos az ingatlan, viszont ma már a vevők egyre nagyobb része számára lehet ugyanez hátrány.”

A kereslet megváltozása miatt az eladóknak is érdemes lehet lépni, egy eladó lakás árához képest például elhanyagolható költség lehet a klímaberendezés, vagy valamilyen árnyékoló beszerelése, mégis megdobhatja az árat, illetve fokozhatja az érdeklődést. De ugyanígy fontos lehet az épület szigetelése is, mely nem csak télen segíthet megtartani a hőt, hanem nyáron is csökkentheti a benti hőmérsékletet. Részben ezért ma például a panellakások piacán egyértelműen a felújított, panelprogramos ingatlanok iránt nagy az érdeklődés. A külső szigetelés mellett hívószó lehet a vevők szemében a nyílászárók kicserélése, mely szintén sokat segíthet a hőmérséklet megtartásában.

A szakértő hozzátette, hogy a felmelegedés és klímaváltozás mellett a növekvő rezsiköltségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthonkeresők körében még inkább felértékelődjenek a fenntarthatóbb otthonok, hiszen ezek jellemzően úgy biztosítják télen és nyáron is az optimális klímát, hogy kisebb az energiafelhasználásuk – és nem mellesleg károsanyag kibocsátásuk –, ezzel pedig alacsonyabbak az épület fenntartási költségei is.

Mivel energiát nem fogyasztanak és káros kibocsátásuk sincs, a légkondicionáló berendezésnél környezettudatosabb megoldást jelentenek az újlakások esetében mára a tömegpiacon is szinte alapfelszereltségnek számító különféle árnyékolók és redőnyök, melyek megléte elképzelhető, hogy a jövőben a használt lakások esetében is alapvető elvárás lesz a lakáskeresők részéről – vetíti előre Valkó Dávid. Szintén a lakás nyári hőmérsékletét csökkentheti az ablak előtt árnyékot adó fa, ami a mellett, hogy a napsütésnek kitett fekvésnél növelheti az ingatlan értékét, a zöldterület növeléséhez is hozzájárul; természetesen frissen telepítve ez egy hosszú évek alatt megtérülő, akár generációkon átívelő befektetés.