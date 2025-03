Elképesztő áfacsalót lepleztek le Magyarországon: hihetetlen, hogyan rendezte le az ügyet

Egy ruházati termékekkel kereskedő cégnél indítottak eljárást a revizorok, végül az ügyvezető befőttesgumival átkötött pénzkötegekben fizette be az elmaradt áfabevételt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Azt írták, az Online Számla rendszer adatai, és a kockázatelemzők munkája fordította a NAV ellenőreinek figyelmét egy távol-keleti ruházati termékeket árusító cégre, az adatok elemzése után nyilvánvalóvá vált, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.

A vizsgálat azt is kiderítette, hogy a megállapítandó adó befizetése is kétséges lehet, ezért a NAV úgynevezett ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, amelynek célja a költségvetést megillető, de be nem fizetett, mintegy 16 millió forint biztosítása. A megbízólevél átvétele után a végrehajtók rövid időn belül a cég székhelyén, majd a telephelyen üzemelő áruházban is megjelentek - tudatta a NAV közleményében.

A tájékoztatás szerint a boltban lefoglalták a kasszában található készpénzt és megkezdődött az árukészlet felmérése. Ekkor jelent meg a cég tulajdonosának házastársa és a végrehajtóknak átadott három, befőttesgumival átkötött, egyenként 1 millió forintos pénzköteget - közölték. Mivel az átadott és a lefoglalt készpénz még nem nyújtott fedezetet a várható megállapításokra, ezért másnap az árukészlet foglalásával folytatódott a munka - áll a közleményben.

Az ügyvezető is megjelent az áruházban, délelőtt 4 millió forintot, dél körül pedig újabb 3 millió forintot hozott a helyszínre, az előző naphoz hasonlóan most is befőttesgumival, milliónként kötegelve.

Így az önként megfizetett 10 millió forint, a kasszából lefoglalt készpénz, illetve a csaknem 17 millió forintnyi lefoglalt ingóság fedezetet nyújtanak az eljárásban várható megállapításokra - áll az adóhatóság közleményében.