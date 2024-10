Kocsival hordod visszaváltani a palackokat? Fontos dolgot közölt a MOHU: erről kevesen tudnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év 41. hetén sem volt hiány hírekből. A héten a leginkább az palackvisszaváltás borzolta a kedélyeket, lapunk elsőként számolt be róla, hogy jelenleg 10 MOL benzinkúton üzemel visszaváltó automata, de további bővítés várható. Aztán ismét itt a poloskaszezon, cikkünkben hasznos tippeket adtunk, melyekkel hatékonyan védekezhetünk ellenük. De az is kiderült, hogy érik a magyar nyugdíjasok legnagyobb tragédiája, ugyanis egy albérlet szinte megfizethetetlen a magyar nyugdíjból. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását a jövőben? Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2024 41. hetéből.

