Valódi csúcsterméket akcióz le a Lidl: potom pénzért adják, garantált a roham a boltokba

Jövő hétfőtől elképesztő akció indul a Lidl üzleteiben: 33 százalékos kedvezménnyel lehet hozzájutni a népszerű digitális forrólevegős sütőhöz. Az air fryer iránti kereslet az egekben, sokak számára a karácsony slágerterméke lesz idén is. A magyar vásárlók körében egyre elterjedtebb ez a konyhai készülék, amely az egészségesebb ételek gyors elkészítését ígéri – nem véletlen, hogy a diszkontláncok is felvették kínálatukba.

A Lidl diszkontüzleteiben jövő hétfőtől, azaz október 14-től elképesztő akció indul, 33 százalékkal olcsóbban, 19 999 forintért lehet megvásárolni az 5,2 literes Silvercrest digitális forrólevegős sütőt, azaz az air fryert.

Ezek a készülékek elképesztően népszerűek most Magyarországon, az év végi black fiday akciók, no meg a karácsony slágerterméke lehet idén is – csak úgy, mint a tavalyi évben.

A Lidl akciós újsága

A konyhák sztárja valósággal megőrjíti a magyarokat, rengetegen keresik, és vásárolnak ilyen terméket. Az óriási sikerből pedig nem csak a hagyományos, elektronikai boltok, de mások is szeretnének részesedni. például a diszkontláncok is árulnak bizonyos időközönként kisebb nagyobb elektronikai cikkeket, air fryert is.

Miért imádjuk az air fryert? Egészségesebben készíthetjük benne az ételt, kisebb adagot is tudunk benne sütni, arról nem is beszélve, hogy nem árasztja el a konyhát az égett olaj szaga, és legtöbbször gyorsabban is „dolgozik”, mint a hagyományos sütő. Ezek nem elhanyagolható szempontok, ha mondjuk sült csirkecombbal és csokitortával lepnénk meg rég nem látott vendégeinket.

Az akció azért is kelti fel rengeteg háziasszony figyelmét, mivel a magyarok rendkívül árérzékenyek, ha háztartásigép-vásárlásról van szó: akkor vesznek csak újat, ha elromlott a régi, a vásárlásnál pedig az ár és az energiafogyasztás a legfontosabb tényezők. Mikrohullámú sütő szinte minden háztartásban van, az air fryer pedig népszerűbb, mint a kenyérsütőgép.

Teszten a forrólevegős sütők

Azonban termék és termék között is van különbség, nem csupán az árban. A Tudatos Vásárlók Egyesülete forrólevegős sütők gyártóktól független tesztelése során 23 márka – Ariete, Breville, Cecotec, Cosori, Delonghi, Domo, Electrolux, Gorenje, Hisense, Instant, Koenic, Ninja, Philips, Princess, Russell Hobbs, Sage, Sencor, Severin, Tefal, Tesla, Tristar, Ufesa, Xiaomi – 82 termékét vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve. A teszt eredményeiről itt olvashatsz:

Nem mindenre jók

Ugyanakkor nem jolly joker a termék, valamit nem jó sütni benne. Nemrég egy hivatásos szakács hasonlította össze az air fryer és a hagyományos sütőt: 11 népszerű ételt készített el mindkét készülékben, hogy megállapítsa, melyik alkalmasabb az adott fogáshoz.

A kísérlet során kiderült, hogy bizonyos ételek esetében az airfryer jobb eredményt produkált. Ilyen volt például a sült krumpli, a csirkeszárny és a lazac. A légsütő előnye ezekben az esetekben a ropogósabb textúra és a rövidebb elkészítési idő volt. Más ételeknél, mint a szalonna vagy a húsgombócok, a hagyományos sütő bizonyult jobbnak. A szerző szerint a sütőben készült szalonna laposabb és könnyebben kezelhető, míg a húsgombócok szaftosabbak maradtak

A kísérlet végén a szakács arra a következtetésre jutott, hogy mindkét készüléknek megvan a maga helye a konyhában: a légsütő különösen hasznos lehet olyan ételeknél, ahol a ropogós textúra és a gyors elkészítés fontos szempont.

