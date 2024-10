8000 forintért fog a Penny mobiltelefont árulni: biztos a sor, ilyen leárazás talán többet nem lesz

7999 forintért fog mobiltelefonokat árulni csütörtöktől (10.10.) a Penny. A klasszikus, manapság sokszor 'buta telefonnak' nevezett kütyü klasszikus dizájnnal, nagy nyomógombokkal rendelkezik, ezért teljesen ideális lehet idősebb, a technikai újításoktól ódzkodó szülőknek, nagyszülőknek. Igaz, az ilyen típusú készülékek kihalóban vannak, még mindig vannak olyan élethelyzetek, amikor egy ilyesféle telefon is bőven megteszi. Mutatjuk is a diszkont 41. heti nagy akcióját.

Az elmúlt évtizedben az okostelefonok forradalmasították a mindennapi életünket, azonban sok vásárló, különösen az idősebb korosztály, még mindig ragaszkodik a hagyományos nyomógombos telefonokhoz. Ezek a készülékek egyszerűbb kezelhetőséget kínálnak, ami különösen vonzó lehet azok számára, akik nem szeretnének vagy nem tudnak alkalmazkodni a modern érintőképernyős technológiához. Az ilyen "buta" telefonok nem csak könnyen használhatóak, de általában hosszabb akkumulátor élettartammal is rendelkeznek, és az alapvető funkciókra – telefonálásra és SMS küldésre – ugyanúgy tökéletesen alkalmasak.

A Penny akciós újságjában most éppen ilyen egyszerűen kezelhető, nyomógombos telefonokat találhatnak a vásárlók, ami jó lehetőség lehet azoknak, akik egy megbízható, átlátható és könnyen kezelhető eszközt keresnek a hétköznapi kommunikációhoz.

Mobiltelefon 7999 forintért?!

Ez a termék egy klasszikus, nagy nyomógombokkal ellátott, régi dizájnnal rendelkező telefon, 32 GB-os micro SD tárhellyel, nagy akkumulátorkapacitással és ráadásul kamerával is rendelkezik. Emellett található benne bluetooth és zseblámpa. A diszkontok polcain fekete és piros színben érhető el, tökéletes ajándék idős szüleinknek, nagyszüleinknek.

"Kemény" mobil 14 999 forintért

Bár ennek a készüléknek jobban megkérik az árát ahhoz képest, hogy nem okostelefonról van szó, a telefonhoz extra ütésálló védelem, valamint vízálló és porálló képesség is tartozik. Ez a nyomógombos telefon ráadásul 2 db SIM-kártyát is képes kezelni.

Ki vesz még ilyen telefonokat?

A Pénzcentrumon nemrég bővebben is írtunk a régi típusú telefonokról, amelyeket úgy tűnik, sajnos a "kihalás" veszélye fenyeget. Több elektronikai forgalmazó is egyetért abban, hogy a klasszikus mobiltelefonok piaca szűkül, hiszen még az idősebb generáció is egyre inkább az okostelefonokat részesíti előnyben.

Ugyanakkor a Telekom szerint a legtöbb ember úgy választ készülékeket, hogy az minél inkább igazodjon a saját igényeikhez, hogy bármilyen élethelyzettel találják is szembe magukat, a készülékek és a digitális világ segítségével készen álljanak a megoldásra. Márpedig az ütésállóságban és a hosszú akkumulátor időben kétségtelenül még mindig verhetetlennek számítanak az úgynevezett "buta telefonok", ez miatt sok vásárlónak továbbra is érdemes lehet beruháznia egy ilyenre, akár tartalék telefonok vásárlása céljából.