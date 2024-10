Megszólalt a MOHU: fontos változás közeledik a visszaváltó automataknál, erről jobb, ha tudsz

Benzinkutak után a MOHU hajléktalanszállókon és melegedőkön is telepítene automatákat - erősítette meg a cég a Telexnek.

Ahogy arról a Pénzcentrumon beszámoltunk, a MOHU már 10 benzinkúton üzemeltet üvegvisszaváltó-automatát, és az igények felmérése után dönthetnek további bővítésről. Ezzel párhuzamosan kiderült már az is, hogy a MOHU előrehaladott tárgyalásokat folytat egy kőbányai hajléktalanszállóval, arról, hogy a szállóra is telepítenének egy automatát. A kísérlet tapasztalatai alapján döntenének további hajléktalanszállók vagy éjszakai melegedők bevonásáról is – írta meg korábban értesülésként a Népszava, amit most a Telexnek meg is erősített a cég. Azt is írták, hogy pozitív tapasztalatok esetén a jövőben más hasonló intézményeknél is telepíthetnek automatákat.