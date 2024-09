Újabb legendás balatoni étterem húzza le a rolót: nincs tovább, eddig fogadnak még vendégeket

A vendéglátás helyzetét, illetve saját magánélete gyökeres változásait hozta fel Árvai Anita, hogy miért döntött a bezárás mellett.

Hat év után bezár a balatonalmádi Veganeeta vegán étterem Balatonalmádiban - ezt maga a tulajdonos jelentette be egy videóban. Árvai Anita ebben többek között arról is beszél, hogy természetesen a drasztikusan megemelekdett költségek is szerepe játszottak a döntésében, de más oka is bőven volt meghozni a döntést.

A tulajdonos szokatlan nyiltsággal vállalta be magánéleti kudarcait, és azt is, hogy az elmúlt évben, években többször is költözni kényszerült. Emellett házassága is felbomlott, de elmondta, hogy új tervek is vannak a fejében. Aki még szeretne utoljára enni egyet a Veganeetában, szeptember 29-ig teheti ezt meg.

Az étterem különlegessége az volt, hogy a Balaton partján ez volt az egyetlen hely, amely tisztán növényi alapú élémiszereket kínált a vendégeknek. Árvai Anita elmondta: természetesen nem áll le, a főzőkurzusokra és a rendezvényekre koncentrál.