Futballcsukát húzott a The Last of Us sztárja: nem hiszed el, hol bukkant fel a fiatal színésznő

A vörös szőnyeges bemutatóktól egy picit most távolabb kapták lencsevégre a sorozatsztárt, de amint kiderült, ez a szerep sem volt neki idegen.

Jótékonysági focimeccsen állt be az egyik csapatba Bella Ramsay, a nagy sikerű zombis sorozat, a The Last of Us főszereplője. A brit színésznő az Unicef SoccerAID jótékonysági meccsén húzott cipőt és angol válogatott szerelést, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a szervezet céljaira.

Bella Ramseyről bemelegítés közben készült egy videó, ami gyorsan körbeszaladt a TikTokon is. Ezen az látszik, hogy a színésznőtől egyáltalán nem idegen a labda, kimondottan ügyesen bánik vele. A videót itt nézheted meg:

A 21 éves világsztár igencsak illusztris társaságban lépett pályára: az angol csapatban szerephez jutott még az egykor angol válogatottsági gólrekorder Wayne Rooney, illetve a sokáig a Manchester Unitedet erősítő Michael Carrick is.