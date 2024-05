Így néz ki egy 100 milliós újpesti luxuspanel: 3 szintes, saját tetőkertje is van + videó

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nem mindennapi panellakást kínálnak eladásra a IV. kerületben, Káposztásmegyeren: az ingatlan a 10. és a 11. emeleten helyezkedik el, plusz egy galéria is helyet kapott benne, és a panelház tetején egy tetőkertet is kialakítottak. A tulajdonos 94 milliót kér a 123 négyzetméteres lakásért, azaz négyzetméterenként 764 ezer forintot. Ez nem is olyan vad ahhoz képest, hogy az első negyedévben Budapesten átlagosan 773 ezer forint volt a panellakás négyzetmétere, a IV. kerületben pedig 730 ezer volt az átlagár.

