Így érdemes készülni a 2024-es befőzési szezonra: ez a magyar háziasszonyok ősi trükkje

Hamarosan kikerülnek a piacok standjaira a szezon első gyümölcsei, zöldségei. A HelloVidék most összegyűjtötte, hogy mely termésnek mikor jön el a szezonja a befőzőnaptár szerint, mi mindenre lehet használni a különféle zöldségeket és gyümölcsöket, hogyan dolgozzuk fel őket, hogy a szezon lejárta után is élvezhessük azokat, akár egy egész éven át

Magyarországon tipikusan mérséklet övi éghajlathoz szokott gyümölcsöket termesztünk. A tipikus, ma is létező és gyűjthető vadgyümölcsök az erdei szamóca, az erdei málna és szeder, a kökény, a bodza, a csipkebogyó, a berkenye, a galagonya, a som, vagy a mogyoró, de találkozhatunk aprószemű vadalmával, vadkörtével is. A vadgyümölcsök közé soroljukmég például a homoktövist, a dió egyes fajtáit, az áfonyát és a ribizlit, a borókát vagy a tőzegáfonyát, a húsos somot és más erdei bogyósokat - írja a lap. Legfontosabb termesztett gyümölcseink közé tartoznak az alma- és körtefélék, a cseresznyék és meggyek, a szilvák (ilyen a ringló is) és a különböző barackfélék (pl. őszibarack, nektarin, kajszi), de olyan különlegesnek mondható gyümölcsökkel is gyakran találkozhatunk, mint például a faeper, a naspolya vagy a szelídgesztenye. A különféle csemege- és borszőlőkről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen Magyarország híres a borairól. Manapság pedig már olyan mediterrán jövevényfajokkal is gyakran találkozhatunk, mint a füge, a gránátalma, a pisztácia vagy a kivi.

A gyümölcsök feldolgozását tekintve rengeteg lehetőség áll rendelkezésünkre: készíthetünk belőlük gyümölcsborokat, pálinkákat, lekvárt és szörpöt, kompótot, ivólevet, szószt, csatnit, különféle aszalványokat, kandírozott gyümölcsöket és egyéb tartós desszerteket is. Végtelen mennyiségű egyedi receptúra áll rendelkezésünkre - írja a lap. A gyümölcsök mellett meg kell említeni a gyógynövényeket és az aromatikus ehető virágokat, amelyek közül sokat már most is beszerezhetünk. Az ehető virágok között legkorábban az ibolya nyílik, ezt követően szüretelhetjük a pitypangot, melynek nemcsak a levelét, hanem élénksárga virágait is hasznosíthatjuk (ebből valódi napfényízű pitypangszörpöt készíthetünk).

A "befőzés” egy ősi tartósítási eljárás, gyakorlatilag a gyümölcsök és zöldségek hőkezelés és légmentes lezárás útján történő konzerválását foglalja magában. A befőzés útján eltett alapanyagokat vastag falú, hőálló üvegekben tudjuk tárolni, olyan fedővel, amely stabil légmentes lezárásra képes, így a kinti, romlást okozó mikroorganizmusok képtelenek bejutni a steril közegbe, ennek köszönhetően a befőzött élelmiszer hónapokig, akár évekig problémamentesen elállhat - írják.

A teljes cikk arról, milyen gyümölcsből, zöldségből mit és hogyan készíthetünk, a HelloVidék oldalán olvasható.