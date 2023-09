Ilyen élősködők lepik el a magyar lakásokat, házakat ősszel: hatalmas pusztítást végeznek

Ahogy közeledik az ősz, egyre több kártevő húzódik be otthonunkba, hogy aztán ott találjon táplálékot, védelmet szolgáló közeget - számol be a HelloVidék.

zámos oka van annak, hogy a zöldségek, gyümölcsök a kártevők elsődleges célpontjai. Egyrészt sokkal kevesebb a csomagolás a kártevők és az élelmiszer között. És sokszor a csomagolás se védi meg a terményt, mivel még ezek alá is beférkőzhetnek a kellemetlen látogatók.

Ezenkívül a piactéren lévő szagok elegendőek ahhoz, hogy bármilyen kártevőt bevonzzanak. Gondoljunk a gyümölcsök, zöldségek, gombák és tökök szagára. Sok kártevőnek éles szaglása van, amely megmondja nekik, hol vannak a legjobb táplálékforrások, ami azt jelenti, hogy bárhová is mennek, felismerik a kívánt táplálékot. Egyesek kifejezetten szeretik a túlérett vagy éretlen gyümölcsöket és zöldségeket is.

Legyek

A legyeket különösen az olyan ételek vonzzák, amelyek bármilyen szagot árasztanak, ami azt jelenti, hogy a gyümölcsök és zöldségek az egyik fő célpont. Ha a termés túlérett, az még inkább vonzza a kártevőket. Mivel a közönséges legyek nem jelentenek veszélyt harapás vagy csípés miatt, hogyan okozhatnak problémát nekünk? Egyszerűen: kórokozókon keresztül!

Aszalványmolyok

A nőstény naponta 25–140 petét rak egyesével vagy kisebb csomókban a tápanyagra vagy annak közelébe; összesen mintegy 3–400-at. A lárva 4-5 nap múlva kel ki, és azonnal enni kezd. Táplálkozás közben az élelemből csomókat készít, és ezeket selyemfonállal szövi össze. A hernyó a kedvezőtlen körülményeket jól tűri; ha a szükség úgy hozza, a raktár zugaiban, a padló repedéseiben felhalmozott hulladékon is megél. Miután kifejlődött, alkalmas helyet keres (repedésekben, zsákok gyűrődéseiben), majd gubót sző és abban bebábozódik. A bábból 7–10 nap múlva kel ki a lepke. Hazánkban évente 2–5 nemzedéke fejlődik ki – fűtött raktárakban és lakásokban. A teljes fejlődési idő 20 °C-on 6–8 hét, 28–31 °C-on 36 nap. A lárvák és a bábok a raktárak védett részein telelnek át. Az imágó éjszaka és nappal egyaránt repül; a mesterséges fény vonzza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Muslicák

A muslicák nemcsak megeszik a túlérett táplálékot, hanem tojásaikat is belerakják. Ez összhangban van azzal a tendenciával, hogy a rovarok ugyanezt teszik, és az elsődleges táplálékforrás közelében rakják le a tojásokat, így a kikelt lárvák azonnali tápanyaghoz jutnak. Mivel a muslicák rövid életük során naponta több száz tojást is lerakhatnak, előfordulhat, hogy a fertőzés még azelőtt megtörténhet, mielőtt észrevennénk. Az élelmiszerboltok emiatt kitartanak amellett, hogy folyamatosan ellenőrizzék a termékek minőségét. Ezért is fontos, hogy a rothadt vagy túlérett gyümölcsöt és zöldséget mihamarabb dobd ki otthonról, mielőtt a muslicák kiszagolnák, és úgy döntenék, hogy ez lesz a legjobb új otthon a növekvő családjuk számára.

Hangyák

Ez a másik kártevő, amely mindig az ételeink közelében lenne, ha választhatna. A hangyák azért élnek, hogy táplálékot találjanak hatalmas kolóniáik számára, és bármilyen morzsa vagy táplálékrészecske, amit találnak, kielégítő. Különösen kedvelik a cukros vagy fehérjetartalmú ételeket, az édes gyümölcsökről nem is beszélve. Ha bármilyen repedés vagy lyuk van az épületben, a hangyák bejutnak a belsejébe, és megtalálják az utat a terményekhez, és mivel feromonokat hagynak maguk után kolóniájuk többi tagja is megtalálja őket.